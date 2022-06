Xochitl Gomez parla dell’esperienza con i Marvel Studios e dei personaggi che vorrebbe incontrare

I Marvel Studios hanno recentemente introdotto un altro nuovo personaggio degli Young Avengers,l’America Chavez di Xochitl Gomez, che ha fatto il suo tanto atteso debutto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. America ha interagito per la prima volta con gli stregoni di Terra-616 in questo sequel, ponendo le basi per diventare una nuova importante pedina nella formazione dei Vendicatori in futuro.

Doctor Strange 2 l’ha messa principalmente al fianco del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch mentre viaggiavano per il Multiverso alla ricerca di un modo per fermare il regno del terrore di Wanda nel suo stesso universo. Sebbene abbia anche avuto interazioni minori con i figli gemelli di Wanda, e con Wong, l’eroina della Gomez ha ancora molte relazioni da costruire.

Anche se non è ancora chiaro dove o quando Gomez farà il suo ritorno nei panni di America Chavez, non ci sono dubbi che tornerà in gioco abbastanza presto, soprattutto ora che ha controllo sui suoi poteri. Ora, grazie a una recente intervista, Gomez ha condiviso alcuni dei principali personaggi con cui vuole un crossover quando tornerà nel MCU.

Parlando con il podcast D23 Inside Disney, Xochitl Gomez ha menzionato per la prima volta i suoi co-protagonisti di Multiverse of Madness, Elizabeth Olsen e Benedict Cumberbatch, ha rivolto la sua attenzione al Loki di Tom Hiddleston e al Thor di Chris Hemsworth. Gomez ha elogiato Hemsworth per la sua personalità, lamentandosi anche di quanti pochi Vendicatori originali siano rimasti nel franchise dopo gli eventi della Infinity Saga.

“Voglio dire, direi Elizabeth e Benedict, ma sai, ovviamente, ho già lavorato con loro. Non sono rimasti molti OG Avengers, il che è un po’ triste. Direi Loki, ma non è mai stato un Vendicatore. Thor però, sarebbe divertente. Mi piace davvero Chris Hemsworth. È semplicemente una persona così divertente, puoi sicuramente vedere la sua personalità attraverso interviste e cose del genere. Loki è un po’ pazzo, vero?”

Gomez ha anche accennato a quanto sia stato bello vedere Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange, e che significava così tanto per lei in quanto grande fan del MCU e dell’attore. Vedere la star di Doctor Strange sul set mentre indossava il suo costume le ha regalato momenti incredibili, mettendo in prospettiva quanto fosse grande il film.

“È stato davvero pazzesco, non solo perché sono un grande fan del MCU. Ho visto quasi tutti i film due volte, forse di più se devo essere sincera. Quindi è stato davvero pazzesco vedere Benedict dall’intero con i costumi, i capelli e il pizzetto, il tutto lì davanti a te. E poi ho anche il mio costume, i miei capelli, il trucco e tutto il resto, quindi è proprio come: ‘Wow, sta succedendo davvero, sono in questo film’. Ci sono alcuni di quei momenti. Ogni giorno, entri e dici ‘Questo è il mio lavoro’, ti stupisci.”

Gomez è passata all’interprete di Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, descrivendola come “una grande professionista” per la sua capacità di fare alcune scene incredibilmente intense mantenendo le cose leggere sul set e lasciando Gomez a bocca aperta.

“Beh, letteralmente, è una tale professionista. È fantastica. Tiene un piede nella scena e un piede fuori, e non è che stia facendo battute tra le pazze scene in cui sta cercando di uccidere America. Il bello è che riesce a lasciare tutto alle spalle per un momento ed essere la meravigliosa Elizabeth Olsen che amiamo così tanto. Ne sono rimasta sbalordita. Ero tipo: ‘Come può farlo? È fantastico!’.”

