Y: L’Ultimo Uomo, la serie cancellata alla prima stagione, showrunner cerca nuovo network

Y: The Last Man è stato cancellato da FX su Hulu, come ha annunciato domenica il produttore esecutivo Eliza Clark via Twitter.

In una dichiarazione, Clark ha scritto: “Abbiamo appreso che non andremo avanti con FX su Hulu per la seconda stagione di Y: The Last Man. Non sono mai stata più impegnata in una storia in vita mia, e c’è ancora così tanto da raccontare… Non vogliamo che finisca”.

“FX è stato un partner straordinario. Abbiamo adorato lavorare con loro e siamo tristi Y: The Last Man non andrà avanti con FX su Hulu. Ma sappiamo che qualcun altro sarà molto fortunato ad avere questa squadra e questa storia. Non ho mai sperimentato la straordinaria solidarietà di così tante persone di talento. Ci impegniamo a trovare a Y la sua nuova casa.”

La notizia della cancellazione arriva settimane prima del finale della stagione 1 il 1° novembre.

Anche Amber Tamblyn, che interpreta Kimberly Cunningham nella serie, ha usato Twitter per esprimere il suo disappunto: “Anche se sono delusa, so che questo spettacolo straordinario che ha così tanto da dire troverà presto una nuova casa. In attesa del prossimo capitolo. Se sei con me, fallo sapere al mondo. #YLivesOn“.

Y: The Last Man è un dramma post-apocalittico sviluppato da Clark basato sull’omonima serie di fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Nella serie, un evento catastrofico decima tutti tranne un maschio cisgender, Yorick Brown (Ben Schnetzer), e la sua scimmietta. La serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano con i loro sforzi per ripristinare ciò che è stato perso con l’opportunità di costruire qualcosa di meglio.

