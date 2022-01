Y: The Last Man: la showrunner rivela l’insuccesso nel cercare un nuovo network per la serie

Y: The Last Man non tornerà per una seconda stagione.

Dopo essere stata cancellata da FX dalla lista di contenuti di Hulu, la serie stava cercando una nuova rete. Sfortunatamente, non è stato acquistato da nessuno quindi non tornerà per raccontare la sua storia. La creatrice della serie, Eliza Clark, ha usato Twitter per dare la notizia ai fan che speravano che lo spettacolo avrebbe avuto almeno un’altra stagione.

In un sincero post, Clark ha ringraziato i tanti fan che hanno mantenuto viva la speranza mentre cercavano una nuova rete. Ha definito il lavoro nello show come “il miglior ambiente di lavoro creativo”, aggiungendo che è “immensamente orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto”.

Clark ha condiviso la sua felicità per il fatto che lo spettacolo abbia avuto la sua prima stagione, menzionando il fatto che molti spettacoli non vengono nemmeno realizzati.

Per finire, Clark ha condiviso la sua gioia nel poter trasformare il suo fumetto preferito in uno show televisivo e condividere le storie che amava. Infine, si riferisce a Y come “quella che non ce l’ha fatta” e promette ai suoi follower che andrà avanti a scrivere nuovi pezzi.

Come ha menzionato da Clark nel suo Tweet, Y: The Last Man era una serie adattata da un fumetto con lo stesso nome creato da Brian K. Vaughan e Pia Guerra. La serie si svolge in un mondo post-apocalittico dopo che tutti i mammiferi che portavano un cromosoma Y sono stati spazzati via. Il mistero si è infittito quando si è scoperto che un uomo di nome Yorick Brown, assieme alla sua scimmietta, Ampersand, sono sopravvissuti in qualche modo all’ecatombe. Diventato una merce importante per il resto del mondo, Yorick lotta per decidere chi è amico e chi è nemico, il tutto mentre cerca di sopravvivere. Insieme a Schnetzer, la serie ha visto nel cast Olivia Thirlby, Ashley Romans, Amber Tamblyn, Elliot Fletcher e Diane Corsia.

La prima stagione è stata accolta con recensioni contrastanti da parte della critica e alla fine è stata cancellata da FX ad ottobre. A quel tempo, Clark ha pubblicato un tweet dicendo che “c’è ancora molto da raccontare”. È un peccato per i fan che non vedevano l’ora di vedere cosa sarebbe successo nella seconda stagione.

