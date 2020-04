YouTube mette a disposizione le sue serie originali gratuitamente

YouTube ospita la più vasta raccolta di video gratuiti sul pianeta. Ora, con la pandemia di Coronavirus, sta anche aprendo più di una dozzina di serie originali di YouTube gratuite per chiunque in streaming, senza abbonamento.

Gli originali di YouTube disponibili gratuitamente di fronte alla paywall a partire dall’8 aprile includono lo show di Joey Graceffa “Escape The Night”, stagioni 1-4; “Step Up: High Water” stagioni 1-2; “Impulse” stagioni 1-2; serie comiche come “Foursome” stagioni 1-2; e spettacoli animati per bambini come “Sherwood”.

I titoli erano precedentemente disponibili nella loro interezza solo per gli abbonati di YouTube Premium (11,99 dollari al mese negli Stati Uniti), ma ora i fan senza abbonamento possono guardarli per un tempo limitato gratuitamente senza pubblicità.

Certo, YouTube più di un anno fa ha abbandonato la sua strategia di utilizzo degli originali per guidare gli abbonamenti e ha eliminato la maggior parte dei titoli della sua lista di sceneggiature (ad eccezione dello spin-off Karate Kid “Cobra Kai”, le cui due stagioni rimangono dietro il paywall, e la commedia con Liza Koshy “Liza On Demand”). Le nuove serie originali e quelle speciali si concentrano su musica, apprendimento e personalità – come la docuserie di Justin Bieber “Seasons” e “Instant Influencer” di James Charles – e sono disponibili gratuitamente con annunci pubblicitari.

Cavalcando l’onda dello della proposta in streaming gratuita in questo periodo di COVID-19, YouTube realizzerà altri spettacoli gratuiti da guardare nelle prossime settimane, tra cui originali per bambini e famiglie “We Are Savvy”, “Hyperlinked”, “Fruit Ninja Frenzy Force” e “Kings of Atlantis”.

