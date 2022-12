Zach Braff ha solo bei ricordi del suo tempo con Brendan Fraser in Scrubs

Sono passati quasi 19 anni da quando hanno lavorato insieme in Scrubs, ma Zach Braff ha solo bei ricordi del suo tempo con Brendan Fraser.

“Mi è venuta la pelle d’oca quando mi hai chiesto di lui. Ho un posto nel mio cuore per quell’uomo. Mi è piaciuto passare del tempo con lui”, dice Braff a EW mentre promuove il suo prossimo film, A Good Person.

I fan della sitcom medica ricorderanno che Fraser ha avuto un arco narrativo memorabile (e alla fine devastante) nello show nella sua prima e terza stagione nei panni di Ben Sullivan, un malato di leucemia e fratello di Jordan (Christa Miller) e Danni (Tara Reid). Nei decenni successivi allo straziante episodio finale di Fraser andato in onda nel 2004, Braff afferma che il tempo in cui l’attore è stato nello show è ancora uno di quelli che gli vengono più spesso menzionati.

“Penso che il suo arco di episodi di Scrubs sia probabilmente il più discusso nelle nove stagioni dello show. La gente ha adorato il suo personaggio, la gente tifa per lui. Amano semplicemente l’uomo e amano l’attore”, dice.

Braff, che di recente ha scritto e diretto A Good Person con Florence Pugh, Morgan Freeman e Molly Shannon (in uscita il 24 marzo 2023), attribuisce al suo tempo con Fraser il motivo per cui è entrato in uno dei suoi progetti collaterali: fotografare con tecnologia Polaroid.

“Non le fanno nemmeno più, il che è così frustrante, ma è come una Polaroid sei per sette, che non è quella a cui siamo tutti abituati, è quella che hai visto tirare fuori ai professionisti, quella che devi aspettare che si asciughi per staccare la foto”, spiega Braff.

L’attore ha poi aggiunto che Fraser, da appassionato fotografo, veniva sul set e usava fotocamere che utilizzavano quel tipo di pellicola. Braff dice che il creatore della serie Bill Lawrence ha scritto la passione di Fraser nel personaggio di Ben, e anche Braff si è convertito da quel momento in poi.

“Quel tipo di fotografia Polaroid professionale è diventata una parte importante della mia vita. È qualcosa che avrei usato come un matto fino a quando non hanno interrotto la produzione di quel tipo di pellicola, il che è una cosa triste. Ma Brendan è rimasto nella mia vita per tutti questi anni perché io ho nove miliardi di foto Polaroid che ho scattato solo grazie a lui.”

Da parte sua, Fraser è nel bel mezzo di una rinascita di carriera molto pubblicizzata, con il suo ruolo nel film di Darren Aronofsky, The Whale, che ha ottenuto clamore di recente e Braff dice che non potrebbe essere più felice per la sua ex co-star.

