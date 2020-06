Zach Braff pensa che un film reunion di Scrubs potrebbe accadere

In un recente episodio di Fake Doctors, Real Friends – un podcast di rewatch per la sitcom di lunga data, Scrubs, ospitato dalle star della serie Zach Braff e Donald Faison – Braff ha detto che si aspetta che Scrubs alla fine avrà un film renunion.

Riconoscendo che ci sono molte persone che dovrebbero essere presenti per far sì che ciò accada, tra cui la Disney (lo spettacolo è stato prodotto da ABC Studios) e Bill Lawrence, il creatore della serie e un produttore esecutivo di Rush Hour, Whisky Cavalier, e l’imminente Ted Lasso, con Jason Sudeikis. Tuttavia, ha detto Braff, NBC Universal’s Psych è un esempio di uno spettacolo che ha guadagnato successo dopo la fine della serie.

Psych ha funzionato dal 2006 al 2014 su USA Network, e nel 2017 ha trasmesso Psych: The Movie. Più tardi nel 2020, Psych 2: Lassie Come Home andrà in onda su Peacock, il nuovo servizio di streaming di NBC Universal. Scrubs è andato in onda su NBC, ma era di proprietà di Disney e ABC.

È andato in onda dal 2001 al 2010 e non ha ancora avuto un ritorno, in parte perché molte delle star della serie hanno continuato a partecipando ad altri spettacoli, il che rende difficile riunire il cast. C’è anche Lawrence, che ha scherzato sul fatto che farà una renunion: “se tutti diventeranno davvero disperati”.

“Ne abbiamo parlato perché ho fatto l’esempio di Psych, che ha realizzato due film di successo. Sarebbe divertente. Penso che per tutti noi sarebbe divertente farlo. Abbiamo dalla nostra parte sia la Disney che Bill Lawrence. Penso che accadrà; i fan sembrano davvero volere che accada.”

Abbastanza divertente, la star di Scrubs Sarah Chalke appare effettivamente in Psych 2: Lassie Come Home, ed è stata al centro della scena nei primi quattro minuti dello show, che hanno debuttato all’inizio di questa settimana.

