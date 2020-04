Zachary Levi spera in alcuni combattimenti epici con il Black Adam di Dwayne Johnson

La star di Shazam, Zachary Levi, spera in alcuni combattimenti epici con il Black Adam di Dwayne Johnson.

Un antico guerriero che possiede antichi poteri, Black Adam, ha una lunga storia con Shazam nelle pagine della DC Comics. I due personaggi condividono quasi gli stessi poteri, con Black Adam che funge da simbolo di corruzione e Shazam rappresenta un senso di speranza e giustizia.

Shazam e Black Adam non si sono ancora incontrati sul grande schermo, ma Black Adam è presente nell’adattamento del fumetto del 2019 diretto da David F. Sandberg. Nei minuti di apertura del film, quando Thaddeus Sivana incontra il Mago Shazam, viene menzionato un campione precedentemente scelto. Destinato a servire come una storia di ammonimento che non fu ascoltato da Sivana, il campione cedette al suo desiderio di vendetta e alla fine fu responsabile della liberazione dei Sette peccati capitali. Il campione è senza nome, anche se le somiglianze con Black Adam semplici da intuire.

Una scena cancellata, che è emersa online, sembra anche stuzzicare l’arrivo di Johnson nel mondo di Shazam più direttamente.

Levi ha detto in passato che non si aspetta che Shazam e Black Adam condividessero la scena, almeno per un altro po’ di tempo. Tuttavia, l’attore è sicuramente entusiasta dello showdown. Levi ha elaborato i suoi sentimenti durante un live streaming sulla sua pagina Instagram, dove ha ripetuto che non apparirà in Black Adam e che ora è concentrato su Shazam 2. Ma, dopo aver finito con le loro uscite soliste, ha espresso l’entusiasmo per la possibilità di uno scontro.

“Forse potremo dare adito a tutti quei combattimenti e a quelle trame epiche in cui Captain Marvel si scontra con Black Adam, tratte dai fumetti.”

Levi non è stato timido nel difendere le abilità dell’iconico supereroe che interpreta. In altri commenti recenti, il protagonista di Chuck era si è detto fiducioso nella sua affermazione che Shazam avrebbe sconfitto Thor con facilità. Immaginare chi vincerebbe in una battaglia di eroi è un passatempo divertente per molti fan dei fumetti, tuttavia, nel caso di un potenziale incontro tra Shazam e Black Adam, ci sono decenni di storia che sostengono le speculazioni.

Tutte le speculazioni e le speranze di Levi di condividere un film con Johnson probabilmente ripagheranno. Il primo Shazam è stato un successo, elogiato per il suo sincero umorismo e per aver aggiunto un tocco di umorismo al DCEU, spesso piuttosto dark anche nei suoi momenti più colorati, e le performance di tutti gli attori protagonisti sono state più che eccellenti. Il secondo capitolo di Shazam doveva iniziare le riprese quest’estate, più o meno nello stesso periodo di Black Adam, ma come sappiamo la produzione è stata ritardata a causa del Coronavirus.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...