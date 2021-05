Zack Snyder a proposito del film col Superman nero: “una mossa audace, interessante e probabilmente attesa da tempo”

Zack Snyder ha descritto la decisione di scegliere un attore protagonista di colore in un reboot di Superman come “una mossa audace, interessante e probabilmente attesa da tempo”.

Il regista di successo JJ Abrams è chiamato a produrre il film in uscita, e collaborerà con il giornalista e scrittore Ta-Nehisi Coates, che scriverà la sceneggiatura essendosi precedentemente specializzato in reportage ed esplorazione dei problemi che devono affrontare i membri della comunità afroamericana.

Al momento, nessun regista o attore è associato al progetto, ma la Warner Bros sceglierà un attore nero per il ruolo di Superman.

“La mia sensazione è che amo JJ [Abrams], amo quello che ha fatto in passato”, ha detto Zack Snyder a RadioTimes.com e alla stampa. “Sono interessato a vedere cosa succede, è una mossa audace e interessante e probabilmente attesa da tempo. Ma io amo Henry [Cavill] nei panni di Superman, ovviamente lo amo. È il mio Superman. Non sono realmente coinvolto in alcun processo decisionale alla Warner in alcun modo, quindi immagino che per me si tratti solo di aspettare e vedere cosa faranno. Ma in superficie, sembra interessante.”