Zack Snyder a proposito di Herry Lennix e il suo ruolo di Martian Manhunter

Domenica, il regista Zack Snyder ha organizzato una festa virtuale per il quarto anniversario di Batman V Superman: Dawn of Justice. Snyder ha offerto il proprio commento da regista dal vivo tramite VERO, parlando di alcuni dei punti più particolari del film. Tra questi c’è il ruolo di Harry Lennix.

Lennix ha interpretato il generale Calvin Swanwick in Man of Steel. Quando Batman V Superman ha luogo, Swanwick era segretario alla Difesa, ma Snyder ha già rivelato che intendeva dimostrare in Justice League che Swanwick è il Martain Manhunter sotto mentite spoglie. Durante la visione di Batman V Superman, ha discusso del ruolo in modo più dettagliato.

“Harry Lennix sta fingendo di essere un essere umano ma fa un ottimo lavoro, ha questa relazione con Lois che è iniziata in Man of Steel, se segui il loro rapporto. Harry capisce che esiste una relazione tra Lois e Clark, che sa, ovviamente, essere Superman.”

La storia di Martian Manhunter è come quella di Superman in quanto sono entrambi gli ultimi sopravvissuti dei loro rispettivi mondi. Entrambi passano per umani sulla Terra, anche se nel caso del Martian Manhunter, alias J’onn J’onzz, ciò richiede un cambio di forma. J’onn è anche telepatico, il che spiega come conosce l’identità segreta di Superman. È facile capire perché J’onn avrebbe simpatizzato con Superman e mantenuto il suo segreto.

Martian Manhunter è anche membro fondatore della Justice League nell’universo DC Comics. In un precedente post, Snyder ha rivelato lo storyboard per una scena di Justice League in cui Swanwick si sarebbe trasformato nella sua forma marziana. Snyder ha dichiarato di aver girato l’intera scena tranne gli scatti di Lennix, che sarebbero stati girati più tardi a Los Angeles. Ciò non è mai perché Joss Whedon è intervenuto e ha terminato le riprese a modo suo.

