Zack Snyder afferma che Army of the Dead 2 ibriderà azione, fantascienza e heist movie

Il regista Zack Snyder afferma che Army of the Dead 2, aka Planet of the Dead, potrebbe essere un film d’azione di genere fantascienza con elementi horror.

Snyder ha debuttato con Army of the Dead lo scorso maggio su Netflix, la prima di molti titoli previsti per il franchise. La storia segue un’epidemia di zombi che è stata contenuta nella città di Las Vegas, che è impostata per essere bombardata con un ordigno nucleare, ma non prima che una squadra di professionisti venga inviata per recuperare un’enorme quantità di denaro da una cassaforte segreta.

Army of the Dead ha dato il via a quello che sarà il primo di molti film ambientati all’interno di quell’universo, uno dei quali, Army of Thieves, è stato appena rilasciato e attualmente si trova al primo posto su Netflix. Inoltre, Snyder ha già annunciato lo sviluppo di uno spettacolo d’animazione prequel, Army of the Dead: Lost Vegas, che sarà diretto da Jay Oliva.

Il regista ha recentemente firmato un accordo con Netflix per dirigere un sequel di Army of the Dead, così come il suo film di fantascienza attualmente in fase di sviluppo, Rebel Moon, che ha recentemente trovato in Sofia Boutella la propria protagonista. Snyder ha affermato che il sequel potrebbe sarà chiamato Planet of the Dead e ha scherzato sul fatto che alcuni personaggi che si pensa siano morti potrebbero tornare per il film.

In un’intervista con Variety (via SR), Snyder afferma che Army of the Dead 2 giocherà ulteriormente con il modello di mash-up di generi, forse divenendo un film d’azione/fantascienza con elementi horror aggiuntivi.

Il primo film è un grande mix di generi, che mescola lo zombie movie con i generi d’azione e di rapina, traendo una serie di ispirazioni, inclusi film come Escape From New York e Aliens. Tuttavia, sembra che Snyder voglia ancora mantenere l’aspetto da heist movie che è stato prevalente sia in Army of the Dead che in Army of Thieves.

“Shay [Hatten] e io abbiamo parlato del sequel di Army of the Dead che potrebbe essere un film d’azione fantascientifico con elementi horror. Quindi è un genere divertente, probabilmente con un’altra rapina al centro.”

In termini di come funzionerà il franchise Army of the Dead in futuro, sembra che l’aspetto mash-up di genere sia una parte importante dei piani di Snyder. I loop temporali esplorati in Army of Thieves saranno in gioco, con la parte cinematografica dell’universo che sarà “in primo piano” per il franchise.

Snyder afferma che il franchise è “molto consapevole di sé” e che sia il pubblico che i registi sono pronti e abbastanza istruiti da apprezzare ciò che ha da offrire in futuro.

“Siamo pronti a divertirci con i generi che amiamo e a decostruirli da un’angolazione cinematografica consapevole, il che rende questo universo un unico film davvero interessante. Sono film per persone che amano i film, senza lasciare nessuno fuori per quanto riguarda il dramma e la suspense.”

Tuttavia, i fan non dovrebbero aver paura di perdere i morti viventi della serie, come ha aggiunto Snyder: “E prometto che ci saranno degli zombi“.

