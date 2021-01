Zack Snyder afferma che la Snyder Cut verrà rilasciata come un film di 4 ore e non una miniserie

Nonostante i rapporti contrari, HBO Max non rilascerà Justice League di Zack Snyder come una miniserie in quattro parti. Invece, lo stesso Snyder ha confermato tramite VERO che HBO Max rilascierà il suo film come una singola pellicola della durata di quattro ore.

Il regista ha anche confermato che un poster per il progetto e la data di uscita sarebbero stati rivelati presto. Il taglio di Snyder è quasi completo e uscirà a marzo su HBO Max. La Justice League di Zack Snyder vede il regista terminare la sua versione del film del 2017, che i fan hanno atteso per tanto tempo.

“È stata un’esperienza interessante”, ha detto Snyder. “Devo dire che non ho mai pensato davvero che sarebbe successo. Vivevo con la prospettiva che non sarebbe mai successo e mi andava bene. Sarò onesto. Avevo fatto pace con il fatto che questo era il mondo. Sarei stato in una situazione in cui questo era un qualcosa che non avevo mai veramente finito. Ma quando siamo arrivati ​​al punto in cui, attraverso molti ostacoli e avanti e indietro, mi è stato permesso di finire il film nel modo giusto, è stato un momento piuttosto catartico e bellissimo che ho condiviso con la mia famiglia… è stato davvero un sogno impossibile che si avvera.”

Snyder ha riportato sul set il cast di Justice League per girare alcuni minuti di filmati aggiuntivi e ha rielaborato molti degli effetti visivi del film. La produzione del taglio di quattro ore costa a HBO Max circa $ 30 milioni.

“Non è facile come andare nel caveau e raccogliere la Snyder Cut appoggiata da qualche parte, “, ha detto Bob Greenblatt di HBo Max a maggio. “Non esiste. Zack la sta effettivamente costruendo, ed è complessa, comprese nuove riprese VFX. È un re-edit radicale di quel film, è complicato e incredibilmente costoso. Dirò solo che vorrei che fossero solo $ 30 milioni. È un’impresa enorme e molto complessa.”

