Zack Snyder ancora fiducioso circa Justice League 2 nonostante il modo di fare della Warner

Rimangono solo circa tre mesi prima che il DC Extended Universe faccia il suo grande ritorno al cinema con The Suicide Squad di James Gunn, che darà il via a una serie di cinque film nei prossimi due anni.

Mentre tutto questo sta accadendo, i fan sono ancora molto attivi nelle conversazioni circa gli eventi della Justice League di Zack Snyder, la vera visione del regista per il film.

La Snyder Cut è nata in gran parte grazie agli sforzi del movimento #ReleaseTheSnyderCut, che è diventato virale negli anni, ed ha trovato nuova linfa dopo che la Cut è stata rilasciata effettivamente. Lo stesso Zack Snyder ha mostrato molto sostegno al nuovo movimento #RestoreTheSnyderverse, concentrato sulla richiesta di riportare in vita tutti i suoi piani per il DCEU.

Anche con i problemi che ci attendono, Snyder sembra ottimista sulle possibilità di tornare con più film. In un’intervista sul canale YouTube di Jake’s Takes, tramite The Direct, il direttore del DCEU Zack Snyder ha detto che la Warner Bros. è molto contraria all’idea di riportare in vita lo Snyderverse.

Definendo lo studio “aggressivamente anti-Snyder”, il regista chiarisce che “non sono interessati alla [sua] interpretazione” per il futuro del DCEU come l’aveva inizialmente pianificato. Nonostante questo sentimento, ammette di amare “i personaggi” e “il mondo” dopo aver lavorato con loro per la maggior parte dell’ultimo decennio.

Ecco cosa ha detto Snyder quando gli è stato chiesto del potenziale circa Justice League 2:

“Penserei in questo modo. Sì, la Warner Bros. è stata aggressivamente anti-Snyder. E questo è… cosa posso dire? Chiaramente non sono interessati alla mia opinione. Ma io direi anche che di certo non erano interessati alla mia opinione su Justice League. Di certo hanno preso decisioni al riguardo. Amo i personaggi e amo quei mondi, e penso siano fantastici per fare film. È una IP gloriosa. Tutto qua.”

Snyder ha anche parlato del movimento dei fan a sostegno del suo lavoro, definendo l’intenzione “così pura” e professando il suo “enorme rispetto per essa”. Anche se spera che “le menti più calme prevarranno” alla Warner Bros., sembra non avere idea di cosa accadrà:

“Non so cosa si potrebbe fare per andare avanti. Penso che il movimento dei fan sia così forte, come la comunità dei fan – l’intenzione è così pura. Provo davvero un enorme rispetto per questi ragazzi. Spero che le menti più calme prevarranno alla Warner Bros. e che vedano che c’è questo enorme fandom che vuole di più. Ma chi sa cosa faranno?”

