Zack Snyder anticipa l’arrivo di Darkseid con un’immagine a colori del super-cattivo

Dopo il 2017 e il rilascio di Justice League, come sapete, si è creato un malcontento generale molto diffuso fra i fan della DC e del DC Extended Universe, ed anche se film come Aquaman, Shazam, Birds of Prey e l’imminente Wonder Woman 1984 hanno e avranno successo per il semplice motivo che i fan vogliono comunque vederli, l’istituzione della campagna #ReleaseTheSnyderCut è nata comunque, con diversi intenti, fra cui proprio ridare dignità ad un film descritto come un mostro di Frankenstein.

I fan sono stati curiosi di vedere Darkseid in azione, interpretato da Ray Porter, sin da quando il regista Zack Snyder ha spiegato che il cattivo era originariamente parte del suo taglio di Justice League. Più di recente, la star dietro il Despota di Apokolips ha anticipato che ci fosse molto lavoro da svolgere nel ruolo, ma ha anche detto che non è sicuro se tornerà al personaggio in New Gods di Ava DuVernay. Per ora, i fan dovranno accontentarsi di questo sguardo ufficiale al cattivo durante la sequenza flashback del film.

Per ora non c’è una data fissata per l’uscita della “Zack Snyder’s Justice League” su HBO Max, se non un anno, il 2021, ma questa foto che Zack Snyder ha pubblicato sul Darkseid di Ray Porter su Twitter stuzzica circa l’uscita del film il prossimo anno.

Mostra il cattivo durante il suo assalto iniziale sul pianeta Terra mentre tenta di trasformarlo in Apokolips. Non è vestito con il suo tipico costume, ma indossa una versione del suo tipico copricapo. Darkseid sta anche brandendo un’arma impressionante, che senza dubbio farà parte delle meravigliose scene di combattimento di cui uno l’interprete di Ares in precedenza ha già parlato.

Dai un’occhiata alla foto qui sotto:

He's coming… to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

