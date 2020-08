Zack Snyder assicura l’arrivo del trailer della Snyder Cut di Justice League” al DC FanDome

Zack Snyder ha condiviso un nuovo sguardo dietro le quinte del trailer in uscita per il suo taglio di Justice League.

Durante una recente intervista, Zack Snyder ha rivelato che i fan dovrebbero aspettarsi di vedere un’anteprima dell’attesissimo Justice League durante l’evento DC FanDome alla fine del mese. Ora, Snyder ha condiviso una foto dietro le quinte che mostra il colorista Stefan Sonnenfeld mentre lavora all’anteprima di Company 3, una società di post produzione con sede a Los Angeles che ha gestito anche i precedenti film del DC Extended Universe del regista.

Puoi vedere la foto qui sotto:

Working with Stefan down at CO3 getting ready for DC FanDome. pic.twitter.com/smZ9q6hOzg — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 11, 2020

In precedenza, in un commento su Instagram, Nick McKinless aveva rivelato che apparentemente c’era un’intera sequenza di combattimento tra Ares e un giovane Darkseid nel momento in cui invadeva la Terra, per la prima volta nella versione di Justice League di Zack Snyder.

L’attore è stato scelto come Ares per la sequenza e addestrato per quattro mesi per mettersi in forma per il ruolo. Tuttavia, McKinless non è stato accreditato nel taglio teatrale del film.

Mi piace: Mi piace Caricamento...