Zack Snyder dice che la Warner “non ha interesse” per un altro adattamento diretto da lui

Zack Snyder dice che la Warner Bros: “non ha interesse” per un altro adattamento della DC Comics diretto da lui dopo la Zack Snyder’s Justice League.

WarnerMedia ha speso fra i 30 ed i 70 milioni di dollari per restaurare la leggendaria Snyder Cut – il taglio da regista mai visto prima di Snyder sull’ensemble di supereroi targato DC Comics, e dopo questo nuovo adattamento molti fan si aspettano una continuazione di ciò che il regista aveva concepito originariamente, ma a quanto pare il presidente della DC Films, Walter Hamada, ha confermato a dicembre che Snyder attualmente non fa parte del futuro del franchise.

Mentre Snyder si prepara a lanciare il suo taglio da regista di quattro ore con rating R, che ha lasciato a bocca aperta i fan con il suo recente trailer, ha ribadito che non ci sono piani per Justice League 2.

“La realtà è che, per quanto ne so, non c’è interesse e / o appetito a fare altri film Warner con me”, ha detto Snyder in una nuova intervista con I Minutemen. “Ma non pensavo che fare questo film, finire questo film correttamente, sarebbe mai accaduto. Ho fatto del mio meglio per quanto riguarda la creazione della Justice League, le diverse personalità messe insieme. Questo è ciò di cui parla questo film. Ovviamente nel film c’è un suggerimento, come ci sarebbe in ognuno di questi film, circa un universo più grande.”