Zack Snyder difende l’idea originale della romance fra Bruce Wayne e Lois Lane in Justice League

L’ex regista del DCEU Zack Snyder ha difeso la storia originale di Justice League che vedeva Batman e Lois Lane unirsi romanticamente.

Nel corso delle storie decennali di Batman e Superman, i fan hanno notato molte somiglianze tra i personaggi. Sembrano quasi identici: entrambi hanno finto di essere altro, non solo in costume ma anche fuori dal costume. Entrambi hanno anche sviluppato grandi famiglie, con i membri della famiglia che spesso assumono identità di supereroi per combattere al loro fianco.

Tuttavia, come rivelato nel 2021, una nuova somiglianza per i personaggi era stata originariamente pianificata nelle prime bozze di Justice League di Snyder: una storia d’amore con Lois Lane, che per quasi tutta la sua storia di fumetti ha avuto una relazione con Clark Kent.

In un nuovo episodio del video podcast di Pizza Film School dei fratelli Russo, il regista Zack Snyder si è espresso a favore della trama romantica originariamente pianificata tra Bruce Wayne e Lois Lane in Justice League. Snyder ha spiegato che “tutti dicevano: ‘Oh mio Dio, non puoi farlo'”, ma che “Superman era morto… e Lois è una persona davvero straordinaria”, quindi avrebbe funzionato:

“Penso che nella sceneggiatura originale”, ha detto in esteso Snyder. “Lois e Batman si siano incontrati brevemente. C’era tutta un’altra storia che tutti dicevano: ‘Oh mio Dio, non puoi farlo.’ Sì, perché Superman era morto, ed io ero tipo… Lois è una persona davvero fantastica. La sua parte in Justice League è davvero… l’avevamo scritta, sai, soprattutto da quando avevo Amy [Adams]. E Amy è un genio. Sentivo davvero che avremmo dovuto fare affidamento su di lei, perché lei è una grande attrice e una forza della natura.”

“Lo adoro”, ha risposto Anthony Russo, con suo fratello Joe che poi ha incalzato dicendo. “Vorrei che l’avessi fatto”.

Il regista ha anche ritenuto che vedere una storia d’amore tra Batman e Lois avrebbe permesso al film di esplorare una trama simile a un film di guerra in cui la moglie di qualcuno che è andato in guerra “va avanti, e poi appare il marito, tipo: ‘Sono tornato. Sto bene’.”. Avrebbe voluto creare una sorta di triangolo amoroso, in cui “Lois era tipo: ‘Sono ancora innamorata di Superman”, ma c’è anche Batman che si è innamorato di lei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...