Zack Snyder dona un aggiornamento circa il sequel di Army of the Dead

Dopo un primo film di successo su Netflix, Army of the Dead 2 di Zack Snyder – ufficialmente intitolato Planet of the Dead – non è ancora morto poiché è emerso un entusiasmante aggiornamento del regista.

Il finale cliffhanger di Army of the Dead ha dimostrato che un sequel sarebbe potuto essere nei piani, con Snyder, tramite ScreenRant (via SR), che ha stuzzicato circa un seguito che potrebbe portare la storia “ancora oltre”.

Mentre il franchise di Army of the Dead ha già fatto progressi rilasciando uno spin-off prequel (Army of Thieves), i fan si chiedono quando e se verrà realizzato un sequel.

Parlando con The Nerd Queens, il regista di Army of the Dead Zack Snyder ha rassicurato i fan che il franchise è “ancora vivo e vegeto”, ma dipenderà da come andranno avanti con l’universo di Rebel Moon.

“Per quanto riguarda l’Universo ‘Army’, è ancora vivo e vegeto nella mia mente. So esattamente cosa farei. Dipende davvero da come andranno le cose con Rebel Moon e [l’] universo di Rebel Moon. Non è un impegno da poco perché è una storia di fantascienza su larga scala, quindi richiede molta attenzione per dare un senso a tutto.”

Aggiornando sul sequel, Snyder ha anche condiviso uno sfortunato aggiornamento sullo spin-off animato di Army of the Dead, Lost Vegas, sottolineando che “è andato un po’ fuori dai binari”.

“Posso dire che c’è stato un leggero stallo nella [serie] animata di Lost Vegas. Per ragioni tecniche, è andato un po’ fuori dai binari…”

Mi piace: Mi piace Caricamento...