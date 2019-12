Zack Snyder dona un chiarimento sulla completezza della Snyder Cut di Justice League

La Snyder Cut di Justice League rimane un argomento di spicco per gli appassionati dei i film coi supereroi.

Nell’iterazione più recente della conversazione, si è discusso se la versione del film del regista Zack Snyder del 2017 esista in uno stato in cui potrebbe essere rilasciato.

Dopo alcuni rapporti che suggerivano che la Snyder Cut non esistesse, Snyder è intervenuto online per dire che effettivamente esiste, anche spingendo fino al punto da suggerire che il lavoro in CGI era stato completato. Ciò ha innescato nuovi dibattiti fino a quando qualcuno non si è posto la questione di quanto sia completa questa Snyder Cut, chiedendo proprio a Snyder stesso tramite Vero.

Il regista quindi ha risposto: “Il film non è ancora finito al 100 percento, ci sono alcune cose che voglio ancora fare, come in ogni film, non sono sicuro di quale differenza faccia il livello finale nel film“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...