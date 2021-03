Zack Snyder e i suoi piani originali per un film con al centro il Ryan Choi di Zheng Kai

Ora che la Justice League di Zack Snyder è disponibile, i fan hanno l’opportunità di vedere tutto ciò che il leader di lunga data del franchise aveva pianificato per questa avventura corale.

L’avventura di quattro ore è piena di anticipazioni per i fan a tutti i livelli, ed è chiaro che questo film aiuterà a dimenticare il taglio cinematografico.

Insieme a divertenti easter egg come un cameo dello stesso Zack Snyder, il regista ha inserito suggerimenti e indizi che puntano a più trame diverse che avrebbe potuto esplorare, o potrebbe, dato il fatto che questa risonanza mediatica potrebbe permettergli di continuare. In diverse interviste, Snyder ha dettagliato alcuni punti della trama, come lo stato di Lois Lane alla fine del film, parlando anche della velocità con cui i fan hanno confrontato la sua versione di Flash con altre iterazioni del personaggio.

Inoltre, Snyder ha recentemente stuzzicato circa il futuro che circonda un personaggio minore della Snyder Cut.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, il regista Zack Snyder ha confermato di aver avuto piani per il Ryan Choi di Zheng Kai comparso nella Zack Snyder’s Justice League, e questi lasciano intendere volesse adattare Atom per il grande schermo in un progetto successivo. Ha rivelato che il suo obiettivo era “fare un film Atom con lui in Cina”, ma non è ancora arrivato a buon fine.

“Sì. Avevo proposto alla Warner di fare un film di Atom con lui in Cina, un film di supereroi con un cast interamente cinese. Questo era il mio obiettivo.”

