Zack Snyder elogia l’approccio dei Marvel Studios ai cinecomics e spiega perché non ha mai voluto duplicarlo

Man of Steel e Batman V Superman sono stati oggetto di molte critiche per una serie di motivi, ma alcuni dei più grandi detrattori dei film semplicemente non sono riusciti a trovarsi col tono più dark dei film di Zack Snyder e delle interpretazioni oscure dei personaggi.

Il regista è stato accusato di prendere troppo sul serio i suoi film coi supereroi e la Warner Bros. ha chiaramente fatto uno sforzo per alleggerire il tono di Justice League dopo che lui aveva lasciato il progetto.

D’accordo o in disaccordo, Snyder ha un’ottima ragione per voler andare avanti con la sua visione del DCEU.

Durante un’intervista con il NY Times (via CBM), Snyder ha ammesso di prendere “questi personaggi e la loro mitologia molto sul serio” e con l’intenzione di offrire un’alternativa all’approccio dei Marvel Studios con gli adattamenti dei supereroi.

“Lo sapevo prima di BvS, quando abbiamo realizzato Man of Steel”, dice quando gli viene chiesto se i suoi film siano stati realizzati in deliberato contrasto con il MCU. “La Marvel sta facendo qualcos’altro. Stanno costruendo, ad un livello alto, questo franchise fatto di popolari commedie d’azione, con un cuore. E hanno trovato il modo giusto per farlo. Sforzarti di duplicare questo approccio è follia, perché sono davvero molto bravi a farlo. La DC si adatta meglio ad una sorta di mitologia di stampo epico, e li stavamo effettivamente portando in quella direzione. Francamente, era ciò che volevo fare.”

Il fatto che né MOS né BVS siano stati enormi successi al botteghino indica ovviamente che l’approccio di Snyder non ha risuonato con la stragrande maggioranza degli spettatori, ma sembra che il regista preferirebbe che i suoi film fossero divisivi e discussi piuttosto che di successo e immediatamente dimenticabili.

