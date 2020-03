Zack Snyder ha discusso di Batman che spara ai criminali con la Batmobile in Batman V Superman

Zack Snyder ha discusso di Batman che spara ai criminali con la Batmobile in Batman V Superman durante il suo recente evento in streaming dal vivo.

Sebbene Batman V Superman sia divisivo tra fan e critici, Zack Snyder ha recentemente ospitato un live-stream del film DC per rivelare la sua visione del progetto e Discutere delle scelte che ha fatto per dirigerlo. I fan hanno costantemente discusso delle armi sulla Batmobile considerando la presumibilmente infrangibile regola di Batman di non uccidere i suoi nemici in modo che non affondasse al loro livello. Ma nella diretta streaming di Zack Snyder, il regista ha scherzato sul fatto che i colpi di Batman vanno bene “al 100%” ed è stato fatto solo per sfoggiare le armi della Batmobile.

“Questo è un esempio degli armamenti della Batmobile. Sono sicuro che questi ragazzi stanno bene. Stanno bene al 100%, non saranno morti. Quei ragazzi in macchina lì, stanno bene al 100%. Avremmo dovuto mostrare un momento alla A-Team di loro in strada che si rialzano dicendo: ‘Ugh, che male’. Ma stanno bene. Solo per il PG-13.”

Zack Snyder ha continuato a rivelare un fatto interessante sugli stunt di Batman V Superman, spiegando che nel primo scatto, l’auto atterra perfettamente in cima al container e quindi dovuto rifare la scena perché sembrava troppo folle.

La crew ha ripreso la scena dopo aver indebolito il container in modo che l’auto potesse causare più danni.

“Il dettaglio più bello di quella scena è quando abbiamo fatto la prima ripresa, quell’auto che è stata colpita, è salita sopra quel container e quell’ufficio in costruzione atterrando direttamente in cima. E? stata una folle coincidenza, è rimasta in piedi in cima al container. Eravamo come ‘Sembra folle’. Quindi, abbiamo dovuto smontare tutto e farlo di nuovo. Solo che questa volta abbiamo indebolito i conteiner in modo da schiacciarli. Questa è stata una di quelle esilaranti coincidenze in cui un’auto gigante è atterrata perfettamente sopra un container.”

