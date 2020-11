Zack Snyder ha rivelato l’aspetto di Martian Manhunter e la sua scelta per la Catwoman del DCEU

Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha rivelato come appare Martian Manhunter nel suo taglio del film di prossima uscita su HBO Max.

Zack Snyder non è estraneo a rivelare nuovi personaggi o immagini dal suo lavoro nel DC Extended Universe, e recentemente ha offerto ai fan uno sguardo al Martian Manhunter presente nel suo taglio di Justice League. Il regista in precedenza aveva offerto un primo piano di Henry Cavill in uno dei suoi test in costume da Man of Steel, e in precedenza ha mostrato uno sguardo migliore a Ryan Choi (AKA The Atom) in Justice League. Ma la sua ultima rivelazione di Martian Manhunter è arrivata come parte dello streaming di League of Mayhem di The Nerd Queens.

Il regista ha mostrato sul suo telefono un’immagine di Martian Manhunter nel taglio di Justice League, che mostra una versione ingombrante e intimidatoria del classico eroe DC.

Nell’ottobre del 2019, Zack Snyder ha mostrato gli storyboard che hanno dato ai fan la rivelazione della originale presenza di Martian Manhunter nel film, rivelando anche che il suo alter-ego umano era il generale Swanwick. Ma la nuova immagine ci dà un’idea migliore di come apparirà nel film, anche se è un po’ sfocata e pixelata per via della live su Zoom.

Inoltre, atraverso la stessa live, il regista ha rivelato che l’attrice Carla Gugino era la sua opzione per dare vita alla Catwoman del suo DCEU. Secondo a Snyder, il Batman di Ben Affleck era sposato con Selina Kyle e nel momento in cui lo vediamo la proima volta, in Batamn V SUperman, aveva rotto con l’anti-eroina.

Carla Gugino è un’attrice ben nota a tutti, non c’è bisogno di grandi presentazioni, ma se così non fosse potete ricordarla per ruoli come Ingrid Cortez nella trilogia di Spy Kids, Sally Jupiter in Watchmen, Dr. Vera Gorski in Sucker Punch e i personaggi principali della serie televisiva, Karen Sisco, Threshold e The Haunting of Hill Manor.

Potete dare un’occhiata al look di Manhunter qui sotto:

