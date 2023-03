Zack Snyder ha rivelato un poster per la sua trilogia DC prima del suo speciale evento di beneficenza a tema SnyderVerse

Zack Snyder ha rivelato un poster per la sua trilogia DC prima del suo speciale evento di beneficenza a tema SnyderVerse ad aprile.

Il regista ha recentemente rivelato i suoi piani per celebrare la sua trilogia SnyderVerse in un evento Full Circle di tre giorni che presenterà proiezioni cinematografiche di Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e la vera Justice League.

Snyder è andato all-in nell’evento di raccolta fondi di beneficenza, avendo già pubblicato diversi frammenti d’opere d’arte criptiche e ha persino offerto uno sguardo a un nuovo poster speciale del famoso artista DC Jim Lee.

Il regista Zack Snyder ha pubblicato un nuovo poster per celebrare la sua trilogia SnyderVerse con la statua del Superman di Metropolis con la faccia di Henry Cavill. Il poster è arrivata online con il nuovissimo slogan “10 anni di eroi. 3 film epici. La visione di un uomo”.

Super excited for this incredible 3-day event to benefit AFSP. Look for the link to purchase your tickets tomorrow at 8am PDT. Thank you Warner Bros. for all your support helping to make this happen. #AFSP #FullCircle #Snyderverse #ArtCenter #WarnerBros #DC #AMCTheaters pic.twitter.com/qiLK7ZuAMZ — Zack Snyder (@ZackSnyder) March 24, 2023

Snyder ha sottolineato accanto al poster che l’evento Full Circle di tre giorni rilascerà i biglietti domani (24 marzo) alle 8:00 PDT. Il regista ha aggiunto di essere “super eccitato” per la celebrazione della sua trilogia DC: “Super eccitato per questo incredibile evento di 3 giorni a beneficio di AFSP. Cerca il link per acquistare i tuoi biglietti domani alle 8:00 PDT. Grazie Warner Bros. per tutto il tuo supporto che ci ha aiutato a realizzarlo”.

In programma dal 28 al 30 aprile, l’evento di tre giorni vedrà Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e la vera Justice League proiettati nel corso dei giorni con panel e ospiti misteriosi coinvolti, oltre ad avere alcuni disponibili anche poster e t-shirt esclusivi.

Snyder ha dedicato l’evento all’America Foundation for Suicide Prevention (AFSP) dopo aver perso sua figlia Autumn Snyder per suicidio durante la produzione di Justice League nel 2017, portando infine alla sua dipartita dal progetto. L’ex regista DC ha già anticipato il primo ospite per l’evento Man of Steel del 28 aprile con un post del cattivo, Zod, su Vero, apparentemente stuzzicando circa un’apparizione dell’attore Michael Shannon al panel.

