Zack Snyder mostra l’interprete di Ryan Choi dalla Snyder Cut di Justice League

Poco dopo il debutto nei cinema di Justice League, Zack Snyder ha rivelato che Ryan Choi / The Atom avrebbe dovuto fare la sua comparsa nel suo film.

Nella Snyder Cut, Choi è stato direttore delle nanotecnologie per gli STAR Labs, probabilmente aprendo la strada per far riapparire il personaggio in un secondo momento in un seguito, forse come il suo alter-ego restringente del mondo dei supereroi. Ora, Snyder ha consegnato a Vero un’istantanea da una scena che coinvolge Choi col suo camice degli STAR Labs.

Il personaggio si unisce a personaggio del calibro di Martian Manhunter e Darkseid con i loro ruoli importanti tagliati via nel montaggio operato da Joss Whedon e Warner prima che la pellicola arrivasse nei cinema.

Potete dare un’occhiata al personaggio qui sotto:

