Zack Snyder mostra un’immagine del giovane Darkseid dalla sua Justice League

La Snyder Cut di Justice League è sempre un argomento topic, e ogni volta che il regista Zack Snyder pubblica una nuova immagine il web esplode di gioia verso il regista e di rammarico per ciò che sarebbe potuto essere.

Durante la notte Zack Snyder ha pubblicato online una prima immagine chiara che mostra il giovane Darkseid nel bel mezzo della prima invasione, nella quale avrebbe dovuto affrontare Ares. Come sapete da un nostro vecchio articolo, il suo sarebbe stato portato in scena da Nick McKinless, che anche se si è allenato per mesi per la sequenza, poi alla fine è stato tagliato, proprio come la presenza del sovrano di Apokolips.

Potete vederla qui sotto:

