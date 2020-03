Zack Snyder parla dei segreti della sequenza incubo di Batman V Superman

C’era un punto in cui Batman v Superman: Dawn of Justice doveva fungere da grande trampolino di lancio del mondo dell’universo esteso della DC. In gran parte grazie alla “sequenza incubo” del film, dove è stata introdotta una buona parte dei concetti che, a un certo punto, avrebbero dovuto essere ampliati nei film successivi.

Durante la live-stream di rewatch di Dawn of Justice domenica mattina, il regista Zack Snyder ha rivelato alcuni segreti dietro le quinte della scena in questione, confermando che in quella visione Darkseid aveva preso il controllo della Terra e stava lavorando con Superman.

La scena inizia quando Bruce Wayne (Ben Affleck) si addormenta mentre decodifica alcuni file di Lex Luthor (Jesse Eisenberg). Come spiega Snyder durante la live streaming:

“Immagino che sia noioso aspettare di decifrare, così si è addormentato, forse, non ne sono sicuro. Forse è un sottoprodotto del fatto che Flash abbia rotto il continuum spazio-tempo col tapis roulant cosmico, o magari il fatto che ha creato una specie di spaccatura che ha permesse a Batman di vedere il futuro. Potrebbe essere una combinazione di quelle cose.”

Gli spettatori hanno visto una versione della Terra che è stata soggiogata dal malvagio Darkseid mentre le sue legioni di Parademoni sciamano ovunque.

“Vediamo un convoglio che è appena tornato da una sorta di missione, dove hanno catturato qualcosa. Abbiamo un grande simbolo omega inciso sulla Terra, che è il logo di Darkseid”, continua Snyder. “C’è una assembramento di persone guidate da Batman, che in questo caso conduce lo spettacolo e difende ciò che è sotto di noi. Questo è il lago e sotto di noi c’è la Bat-Caverna che deve trasformare nel quartier generale della resistenza. Hanno rubato questa cosa al vecchio stabilimento della LexCorp, un pezzo di kryptonite ma no, è una trappola – è solo una luce verde. Poi scopri quella specie di Stormtrooper di Superman hanno creato la trappola per Batman, perché il pipostrello è la persona che Superman sta cercando più di chiunque altro. […] Non tutta l’umanità è stata trasformata in Parademoni, alcuni si sono infiltrati nella resistenza umana sulla Terra. Superman serve Darkseid grazie all’Equazione dell’Anti-Vita e sta cercando Batman, che incolpa per la morte di Lois Lane in questo mondo alternativo.”

