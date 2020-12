Zack Snyder racconta del casting di Gal Gadot e come lei impressionò Ben Affleck

Gal Gadot ha immediatamente impressionato il co-protagonista Ben Affleck durante la sua audizione su Wonder Woman per Justice League.

La Diana Prince di Gadot è diventata una delle preferite del DC Extended Universe grazie al suo film solista e al suo prossimo sequel, Wonder Woman 1984. Tuttavia, è stata introdotta in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, quando Bruce Wayne / Batman di Affleck l’ha incontrata al gala di Lex Luthor.

Wonder Woman ha avuto un ruolo più importante in Justice League, anche se il film è stato accolto male. Dopo il suo ritorno in Wonder Woman 1984, Gadot apparirà nella tanto attesa Snyder Cut di Justice League, che ripristinerà la visione originale del film del regista Zack Snyder.

Con l’avvicinarsi dell’uscita nel marzo 2021 della nuova Justice League, Snyder continua a condividere bocconcini sia dal suo taglio che dalla produzione del film. Parlando con TheFilmJunkee durante un evento in live streaming, il regista ha discusso dell’audizione di Gadot come Wonder Woman e della reazione di Affleck ad essa:

“Quando abbiamo fatto il casting di Gal… stavano girando una scena che non è nel film, l’avevamo appena scritta per l’audizione. Lei lo stava affrontando per il suo bere, o, non so, qualcosa di intenso, e così lei gli dice qualcosa alla fine della scena – è una specie di riff sul “non hai mai conosciuto una donna come me”. E poi nel casting, fece la scena in questo modo [faccia seria], poi lei lo dice e lui [guarda la telecamera e alza le sopracciglia] dicendo ‘whoa’. Ed è stato fantastico perché ci siamo detti: ‘Immagino che questa sia Wonder Woman. Hai avuto un colpo di filmine lì, poi che abbiamo finito con il casting.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...