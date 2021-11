Zack Snyder ricorda la prima volta che vide Henry Cavill in costume per i test di Man of Steel

Zack Snyder ha condiviso la storia della prima volta che Henry Cavill ha indossato il costume di Superman in preparazione per Man of Steel.

Dopo aver quasi interpretato l’ultimo figlio di Krypton in Superman: Flyby, cancellato da JJ Abrams nei primi anni 2000, e poi aver perso il ruolo dopo Brandon Routh per Superman Returns del 2006, Cavill ha finalmente avuto la possibilità di indossare il mantello rosso e lo spandex blu sullo schermo in L’Uomo D’Acciaio diretto da Snyder nel 2013.

Da allora, l’iterazione di Superman di Cavill è tornata nel 2016 in Batman v. Superman: Dawn of Justice e nel film Justice League nel 2017. Cavill ha anche sfoggiato l’iconico abito nero di Superman in Zack Snyder’s Justice League.

Nonostante sia apparso in più progetti, il Superman di Cavill non è mai sembrato davvero entrare in contatto con il pubblico mainstream. Di conseguenza, il personaggio è in gran parte scomparso dai film DC negli ultimi anni, con la sua unica apparizione in Shazam del 2019, mostrato solo dal collo in giù, per nascondere il fatto che non era Cavill. Dal 2018 circolano voci secondo cui Cavill e Warner Bros. si sono separati dal personaggio, ma molti fan sono ancora ansiosi di vederlo tornare.

Cavill insiste spesso sul fatto che “il mantello è ancora nell’armadio”, stuzzicando circa il possibile futuro del suo Superman nel DCEU. Snyder è un altro fan che spera in un ritorno del Superman di Cavill, e ora ha condiviso la storia di quando ha visto l’attore in costume per la prima volta.

In una recente conversazione con THR, Snyder ha discusso della sensazione di soggezione che ha provato quando ha visto per la prima volta Cavill con il costume di Superman. Era durante lo sviluppo di Man of Steel nel 2010 e Cavill era stato chiamato per un provino. All’attore è stato dato uno degli abiti originali di Christopher Reeve degli anni ’80 da provare e, nonostante lo spandex invecchiato, Snyder dice che era ancora spettacolare.

“Quando vedi il vestito a terra, è un po’ raggrinzito, è solo spandex. Pensi: ‘Oh Dio, non sarà bello. Henry l’ha messo quando era in roulotte. C’è una versione di quel provino in cui esce e dice: ‘Sono Superman!’, e tu dici ‘OK, è Halloween’. Ma Henry è uscito e anche il costume non è risultato bello sulla sua croccante muscolatura, quando abbiamo fatto il primo test le acque si sono calmate. Tutti si sono fatti seri da infarto. Aveva proprio l’energia giusta. Eravamo tipo: “Oh, ecco Superman. Ecco come appare davvero Superman’.”

Cavill ha anche precedentemente commentato la sua esperienza in quel momento, dicendo che mentre si sentiva “troppo grasso per indossare quel vestito in quel momento”, e che c’era “un senso di eccitazione, realizzazione e nervosismo” nel indossare il famoso costume di Reeves.

Ascoltare la storia di Cavill che indossa l’abito di Superman per la prima volta è agrodolce, poiché potrebbe non esserci mai più un momento in cui lo rivedremo sul grande schermo nel ruolo iconico.

La Warner sembra stia passando a nuove versioni del personaggio, con la notizia che uscita all’inizio di quest’anno che lo studio sta sviluppando diversi progetti che porteranno alla visione di un Superman nero sullo schermo per la prima volta.

Cavill è entusiasta di queste nuove interpretazioni del personaggio, infatti di recente ha sostenuto la cosa dicendo “Superman è molto più che il colore della pelle”. L’attore di Man of Steel si è affrettato ad aggiungere, tuttavia, che vorrebbe ancora tornare al ruolo, dicendo che più versioni di Superman potrebbero esistere nel film nello stesso modo in cui hanno fatto più Joker negli ultimi anni. Anche se non ci sono piani concreti per il ritorno sullo schermo del Superman di Cavill, storie come quella di Snyder dimostrano che l’attore era, per il suo periodo in costume, una perfetta iterazione dell’iconico eroe DC.

