Zack Snyder riflette sulla sua Justice League: “È come The Irishman, ma con azione”

Anche i film di supereroi possono avere una doppia identità.

Per la maggior parte degli spettatori, Justice League è solo un altro adattamento dei fumetti venuto male, arrivato e scomparso nel 2017 – uno in cui eroi DC come Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) si sono uniti per combattere un nemico intergalattico. Ma per i fan del genere, Justice League è carico di una backstory davvero interessante: il regista Zack Snyder è uscito dal progetto durante la postproduzione, lasciando che fosse completato da Joss Whedon (The Avengers), che l’ha riscritto e riadattato. Il risultato è stato un tentativo insoddisfacente da parte della Warner Bros. di avviare il proprio franchise in stile Marvel, dimenticando che Snyder già lo stava facendo in modo più che egregio.

Snyder occupa uno spazio singolare nel business dei blockbuster. Dopo film come Dawn of the Dead (2004) e 300 (2007), è stato elogiato ed al contempo messo alla berlina per opere legate al mondo supereroistico come Watchmen (2009), Man of Steel (2013) e Batman v Superman: Dawn of Justice.

La realizzazione di Justice League ha coinciso con un periodo tragico nella vita di Snyder; sua figlia Autumn è morta suicida nel marzo del 2017 (per maggiori informazioni su tutta questa vicenda vi consigliamo la lettura di questo lungo articolo).

Sarebbe stato comprensibile se Snyder avesse scelto di rinnegare e ignorare completamente Justice League, ma non lo fece. I suoi fan e membri del cast hanno promosso un movimento online con un hashtag, #ReleaseTheSnyderCut, incoraggiandolo a mostrare il suo montaggio del film. Alla fine, Snyder ha riconosciuto che tale progetto esisteva – non una versione finita del film ma un montaggio approssimativo che WarnerMedia gli ha fatto completare con un budget di circa $ 70 milioni. HBO Max (che, come la Warner Bros., è di proprietà di WarnerMedia) distribuirà giovedì questo film di quattro ore, ora chiamato “Zack Snyder’s Justice League”.

Una domenica pomeriggio di questo mese, Snyder si stava rilassando a casa sua a Los Angeles mentre quando è stato chiamato ad una videointervista. A metà della conversazione, sua figlia di 10 anni, Sage, si è precipitata nella stanza per giocherellare con le impostazioni dell’iPad di suo padre, e lui l’ha cacciata via scherzosamente. Snyder, 55 anni, è sia serio che consapevole di sé, a volte esalta i propri risultati e li abbatte nello stesso respiro. Sa che se il suo taglio di Justice League sarà celebrato o stroncato come l’originale, e questo aiuta a comprendere la sua posizione professionale in entrambi i casi.

Rimuginando sull’esorbitante durata del film, ha detto scherzosamente: “È come ‘The Irishman’, ma con azione. Potresti dire che. Questa è una bella recensione. Potresti anche dire che è ‘Il Padrino’ dei film di supereroi. Questa è un’altra bella recensione“.

Più sinceramente, ha parlato della strana soddisfazione di essere riusciti a rilasciare la Snyder Cut e il tributo che aveva avuto su di lui: “In un certo senso è divertente cavalcare l’onda di un fenomeno culturale”, ha detto. “In altri modi è terrificante e orribile“. Il regista ha parlato ulteriormente della realizzazione di Justice League, delle circostanze che l’hanno portato a farlo, e se il pubblico vuole ancora vedere la sua grandiosa interpretazione di questi personaggi.

Per il regista c’è stato un punto, tornando a Batman v Superman, in cui si è reso conto di essere su un sottile strato di ghiaccio con la Warner?

“C’è stato sicuramente un cambiamento di fiducia”, ha detto Snyder. “E penso che abbia continuato a moltiplicarsi man mano che andavamo avanti. Avevano questa gigantesca IP e la loro fiducia nel mio punto di vista si era erosa. [Quando lo studio ha chiamato Joss Whedon alla riscrittura] è stato un po’ come una bandiera rossa. Mi hanno detto, pensiamo che dare un tocco di umorismo e fare altre cose divertenti sarà fantastico. Ero tipo, Hmm, sono felice di girare una scena se avete una buona idea. Abbiamo cacciato un gruppo di scrittori diversi, ed erano entrati con Joss. È uno scrittore di talento, ma non ci sono due modi per fare qualcosa. Davvero non vedevo il punto. E poi quando ho detto, ho finito, non posso farlo, mi sento come se stessero offrendo volontario a Joss come il finale de facto.”

Ciò quindi ci pone una domanda: il regista ha lasciato Justice League di sua spontanea volontà?

“Assolutamente. La decisione di andarmene è stata al 100% mia. Conoscevo la battaglia in cui mi trovavo con loro. La mia famiglia aveva bisogno di me, e io avevo bisogno di loro. Ero in una lotta a casa, e poi andare al mio posto di lavoro ed essere in una seconda lotta sembrava una cosa oltraggiosa da fare a me stesso e ai miei cari. Ero in un tale momento di disperazione, non mi importava. Sai cosa? Buona uscita per Justice League. Ero tipo, ragazzi, davvero? Mi darete del filo da torcere? Andiamo. Vi combatterò. [Ride] Non ero dell’umore giusto per quel genere di cose. Mi sentivo come se avessimo fatto un ottimo lavoro, e il film era finito, anche la versione di due ore e 20 minuti a cui lo studio mi aveva obbligato mi aveva messo al tappeto.”

Ora la stessa società con cui si è scontrato gli sta lasciando pubblicare la tua versione, e questo è qualcosa che il nostro buon Snyder apprezza molto.

“Questo film non esisterebbe se non fosse stato per HBO Max; sarò eternamente grato a loro. E l’esperienza visiva è ancora di altissima qualità. Dipende davvero dalla tua TV. Ha le stesse proporzioni di ‘First Cow’. Quei due film condividono un DNA comune, credo. [Ride] In realtà mi piaceva davvero ‘First Cow’. Amerei vederlo in double feature, First Cow e la Snyder Cut di Justice League.”

A quanto pare il buon regista vede gli eroi DC a un livello superiore, come i personaggi di Wagner o Il Signore degli Anelli.

“È ovvio che prendo molto seriamente questi personaggi e la loro mitologia. Voglio che siano pienamente realizzati come personaggi, che esistano. Non credo sia bello divertirsi a loro spese. E c’era una visione che avevamo, un universo completo, davvero ricco, che volevamo davvero costruire.”

Dopo Justice League, ci sono stati altri film DC, come Aquaman e Shazam!, che hanno ottenuto recensioni più entusiastiche e hanno fatto più soldi, ma questo non fa male a Snyder nel confronto, anzi, si è detto più che felice.

“Non potrei essere più felice. Non mi dispiace affatto. Quei film sono fantastici, sono davvero ben fatti ed eccellenti. Ma BvS, lo adori o lo odi, è probabilmente il film più menzionato in hashtag e riferimenti. È la cosa più vicina a un film cult che potrebbe esistere nella cultura pop. Sono un provocatore? Un po’. Il mio lavoro è fare delle caramelle di cultura pop che mangi e dimentichi il giorno dopo? Nah. Preferirei fottere chiunque in un film piuttosto che renderlo carino per tutti. Siamo sinceri, non esiste un culto di Aquaman. Jason è una forza della natura e, in ogni caso, voglio che ci siano 100 film di Aquaman perché è un ragazzo fantastico. Ma non è controverso. E di proposito, perché adoro farlo, ho reso questi film difficili.”

Anche se i film DC hanno mantenuto i suoi eroi interpretati dagli attori da lui scelti, come Gal Gadot e Jason Momoa, si stanno allontanando dallo stile dei suoi film, e dal senso di un universo condiviso che ha stabilito. Si potrebbe pensare che Snyder non sia contento della cosa, da a dire il vero il regista non si sente offeso in alcun modo: “Si stanno allontanando al 100%”, ha detto il regista. “Considerano canonico il taglio teatrale di Justice League”. L’augurio del meglio al loro franchise non è mancato, con la speranza che l’intero progetto diventi un enorme successo. “Le star di quei film sono i miei amici, e voglio che abbiano successo, e voglio che la gente li ami”.

In ultimo, secondo il regista la realizzazione della sua Justice League “è un esperimento sociale”. Per milioni di persone è un grande film di supereroi, ma per molti fan è semplicemente il film che volevano. “Come spettatore hai la percezione, più che mai, che il film sia stato realizzato singolarmente per te mentre lo guardi”, ha sottolineato Snyder, aggiungendo che è il culmine di tutta questa esperienza avuta con l’hashtag #ReleaseTheSnyderCut. “Non credo che nessuno possa ancora quantificare cosa significhi”.

