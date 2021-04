Zack Snyder rivela l’attore che interpretava Lanterna Verde nella scena eliminata di Justice League

Il mese scorso, la Zack Snyder’s Justice League ha fatto il suo debutto su HBO Max, rivelando la versione definitiva del film del regista, o almeno così pensavamo.

Anche se è stato pubblicizzato come una parte del film con esattamente ciò che Snyder stesso voleva dal progetto, si è scoperto che non era del tutto accurato. Una delle nuove scene che ha girato una volta che lo streamer ha dato il via libera al progetto prevedeva l’introduzione di una Lanterna Verde – John Stewart, per l’esattezza – ma alla fine non è riuscita a trovare spazio nel film.

Ora, Snyder ha confermato che Stewart è stato interpretato da un attore di nome Wayne T. Carr, qualcuno che è stato indirizzato al regista dalla star Ray Fisher.

“Quel [concept art] era basato sull’attore che ha girato la scena per noi ed era un ragazzo di nome Wayne T. Carr. È un attore straordinario e un gentiluomo incredibilmente gentile”, ha rivelato Snyder durante un’apparizione virtuale al Justice Con. “Gli ho detto che c’era una possibilità che non fosse presente nel film mentre lo stavamo girando nel mio vialetto, e non sono sicuro al 100% che pensasse che fosse reale. Stavo parlando con lui l’altro giorno ed era semplicemente entusiasta – ha adorato il film ed era super eccitato per l’accoglienza che il film ha avuto.”

La notizia di un’apparizione di una Lanterna Verde è comparsa online per la prima volta all’inizio di questo mese, quando il concept artist Jojo Aguilar ha condiviso l’artwork preliminare creato in pieno sviluppo visivo. Gli utenti di Twitter sono stati rapidi nell’identificare la somiglianza dell’attore utilizzata nel concept art e ora lo stesso Snyder ha confermato il ruolo dell’attore.

