Zack Snyder rivela un closer-look in low-res della Lanterna Verde di Wayne T Carr

Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha recentemente rivelato uno sguardo a Wayne T Carr nel completo da Lanterna Verde.

Anche se vedere Martian Manhunter nel finale di Justice League è stato un interessante spunto per quello che sarebbe potuto essere il futuro del DC Extended Universe, molti fan sono rimasti delusi nell’apprendere che il finale originale avrebbe visto John Stewart presentarsi per offrire a Bruce Wayne il suo aiuto. Come molti sanno già, Zack Snyder ha girato la scena con la Lanterna Verde di Wayne T Carr, e ora abbiamo una prima occhiata al suo costume.

Sebbene Wayne T Carr abbia recentemente mostrato alcune foto mentre filmava la scena nel vialetto di casa di Zack Snyder, la Warner Bros. ha bocciato l’idea perché ci sono già piani per John Stewart alla guida di un progetto sulle Lanterne Verdi per HBO Max.

Ma come notato da Ishaan Sangha su Twitter, Zack Snyder ha rivelato un’immagine di Wayne T Carr nel costume da Lanterna Verde durante una sessione di domande e risposte, e anche se la foto in low-res non ci permette di eslorare perfettamente il suo costume, da quel poco che si può vedere ricorda proprio quello di Stewart dai fumetti.

Potete dare un’occhiata qui sotto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...