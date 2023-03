Zack Snyder rivela un criptico video che anticipa l’arrivo di “un messaggio da Lord Darkseid” con l’hashtag #fullcircle

Zack Snyder ha svegliato i fan della DC da un torpore con uno shock oggi, dopo aver pubblicato un messaggio sui social media.

Dall’altra parte del mondo, la gente si è alzata dal letto con un post criptico – mentre per noi è uscito poco meno di un’ora fa – che diceva “Messaggio in arrivo da Lord Darkseid” con una sequenza in computer grafica che formava una strana sfera..

Sono passati un paio di lunghi mesi per i fan della Justice League di Zack Snyder, dopo che i film nel programma di rilascio del DCU sono stati rivelati. Come sappiamo, Wonder Woman 3 di Patty Jenkins è nel limbo, il trailer di Flash ha assolutamente rotto Internet, e non sappiamo cosa stia succedendo con Aquaman e il regno perduto.

In tutto questo, Zack Snyder è rimasto da qualche parte vicino al centro della conversazione. I sostenitori della sua per la DC hanno sventolato uno striscione agli Oscar solo pochi giorni fa. Prima di allora, hanno chiesto a Netflix di prendere possesso in qualche modo dei diritti sui suoi film DC per continuare la saga. È stato tutto un po’ strano da vedere da lontano.

Tuttavia, ciò non ha scoraggiato nessuno coinvolto in tutto questo. James Gunn e Peter Safran sono determinati a portare la loro nuova visione dei film DC nel mondo, e questa pare non includerà Snyder. Ma poi questo video appare online e tutto va in tilt.

Mentre aspettiamo di saperne di più, come sapete, Zack Snyder ha mostrato supporto per ciò che James Gunn sta facendo con la DC. Su Twitter, Gunn ha rivelato che i due creatori hanno parlato quando lui ha assunto il controllo del franchise, e sembra che Zack Snyder sia sinceramente felice per il suo collega regista nonostante alcune congetture online.

