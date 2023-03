Zack Snyder rompe il silenzio sulla campagna dei fan per convincere la Warner a vendere la DC a Netflix

In una nuova intervista, Zack Snyder ha recentemente commentato circa il desiderio dei fan di vedere lo SnyderVerse venduto a uno studio diverso.

È un qualcosa che una forte minoranza dei suoi fan sembra desiderare davvero. Il suggerimento è che la Warner Bros. venda o presti i suoi diritti sulla DC a Netflix, con cui Snyder ha attualmente un accordo, in modo da poter finire la sua visione del DCEU.

Quelle voci si sono amplificate nell’ultima settimana o due grazie a Snyder, che ha svelato un grande evento che celebra il suo lavoro. Il regista ha annunciato che la vera Justice League sarà proiettato in un cinema IMAX il 30 aprile a Pasadena, in California. Prima di quella data, sia Man of Steel che Batman v Superman avranno le loro proiezioni il 28 e 29 aprile.

Molti sperano che questo grande evento di proiezione aiuti a convincere i poteri forti a concludere adeguatamente il suo DCEU.

Mentre parlava con The Film Junkee su YouTube, l’architetto del DCEU Zack Snyder ha parlato del dirlo alla Warner Bros. Snyder ha ammesso che la sua “influenza su queste cose è molto piccola”.

Il regista ha poi continuato condividendo come “non è il [suo] ruolo”, dicendo che avere il controllo sull’IP è “al di sopra del suo stipendio”.

“La verità è che, voglio dire, sarebbe fantastico se il controllo sulla proprietà intellettuale esistesse, io non ce l’ho. Questa non è la mia parte, non è il mio ruolo. Questo è, come si suol dire, al di sopra del mio grado di stipendio.”

Snyder si è assicurato di sottolineare, tuttavia, che tutti alla Warner Bros. sono stati “incredibili” nel sostenere le proiezioni per il suo prossimo evento Full Circle.

“Ma dirò una cosa: la Warner, per quanto riguarda questa proiezione/evento, è stata incredibile di sostegno. Il gruppo è ora composto da persone gentili, che si prendono cura di ciò che hanno, ed è stato fantastico lavorare con loro, quindi non ho lamentele. Oltre a ciò, per quanto riguarda la creatività e ciò che stanno pianificando, onestamente sono stato impegnato a girare un altro film. Non ho idea di cosa stiano facendo.”

Zack Snyder in precedenza aveva riconosciuto il movimento per far acquistare il suo SnyderVerse da uno studio come Netflix, semplicemente apprezzando un post su Vero che promuoveva la campagna #SellSnyderVerseToNetflix.

