Zack Snyder sogna di poter realizzare un film live-action de ‘Il Ritorno del Cavaliere Oscuro’

Zack Snyder ha avuto un rapporto molto particolare e tortuoso con l’universo supereroistico DC. È l’uomo che ha dato il via all’universo cinematografico con L’Uomo D’Acciaio per poi gettare delle basi più solide con Batman v Superman, fino ad arrivare alla tediosa questione legata a Justice League di cui arriverà la director’s cut l’anno prossimo su HBO Max.

Con Batman v Superman Snyder ci ha presentato una particolare versione del Cavaliere Oscuro, nel film interpretato da Ben Affleck, la quale si ispira moltissimo a Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller: miniserie a fumetti dedicata a Batman pubblicata del 1986.

Questa storia è particolarmente famosa per avere come protagonita un Bruce Wayne molto invecchiato e che non indossa il costume da vigilante da diversi anni. Chiaramente già notiamo diversi elementi in comune col Batman di Snyder, soprattutto esteticamente, e non a caso nel film ritroviamo anche diverse battute prese paro paro dalla graphic novel di Miller.

Quindi che Snyder stimi il lavoro di Miller è cosa risaputa, e infatti il regista ha recentemente affermato che è un suo profondo desiderio realizzare una trasposizione live-action della celebre storia.

Il tutto nasce da un utente su Twitter che gli consiglia di smettere di leggere e rileggere Il ritorno del Cavaliere Oscuro per scoprire nuove storie con protagonista il personaggio. Snyder ha prontamente risposto:

Ho visto un tweet recentemente che riporta ‘Snyder deve smetterla di leggere ‘Il ritorno del Cavaliere Oscuro’, deve leggere un altro fumetto su Batman’. Ho quasi ritweetato subito dopo. Sono sicuro che Jay Oliva rispose dicendo un qualcosa come ‘Non ci sono altri fumetti di Batman!’. Sono ossessionato con quel fumetto. Ho sempre pensato che magari un giorno in futuro se avessi la possibilità di fare un sinolo film su un Batman invecchiato e brusco lo farei senz’altro. È un sogno che ho.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere una trasposizione live-action firmata da Snyder della celebre storia di Miller?

Fonte: Heroic Hollywood

