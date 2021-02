Zack Snyder sta sviluppando una rivisitazione della leggenda di Re Artù

Il regista Zack Snyder ha confermato che sta sviluppando una rivisitazione della leggenda di Re Artù.

“Sto lavorando a qualcosa ma vedremo”, ha detto Snyder in un’intervista con I Minutemen. “Ho pensato a una sorta di rivisitazione, come, [una] sorta di fedele rivisitazione di quel concetto mitologico arturiano. Vedremo. Forse ad un certo punto arriverà.”

Questa non è la prima volta che Snyder mostra interesse per la storia di Re Artù: in Batman v Superman: Dawn of Justice, Bruce Wayne ei suoi genitori lasciano un teatro che mostra Excalibur di John Boorman.

La leggenda di Re Artù è stata adattata in molti altri film, con l’ultima versione hollywoodiana della storia che è King Arthur: Legend of the Sword di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam e Jude Law. C’è anche King Arthur di Antoine Fuqua, con un cast stellare tra cui Keira Knightley, Clive Owen, Mads Mikkelsen, Joel Edgerton, Stellan Skarsgård e Ray Winstone, e la versione più umoristica dei Monty Python. A24 ha anche un adattamento arturiano in arrivo di The Green Knight con Dev Patel come protagonista.

C’è un sacco di materiale di partenza da cui attingere, quindi sarà interessante vedere quale versione della leggenda Snyder stabilirà. Non sorprende apprendere che è interessato a una rivisitazione di Re Artù: il regista ha affrontato l’epopea storica 300, basata sull’omonima serie di fumetti di Frank Miller e Lynn Varley, ed è sempre stato molto interessato a questo tipo di storie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...