Zack Snyder torna a parlare del “momento Martha” in Batman V Superman

Domenica, il regista Zack Snyder ha organizzato una festa virtuale per il quarto anniversario di Batman V Superman: Dawn of Justice. Snyder ha offerto il proprio commento da regista dal vivo tramite VERO, parlando di alcuni dei punti più particolari del film, e tra questi c’è stato il fatto che Harry Lennix sarebbe in realtà stato il Martian Manhunter sotto mentite spoglie, e la questione di Batman che uccide con le armi installate sopra la sua Batmobile.

Durante la live stream del film con il commento del regista, Snyder ha fatto un tuffo anche in un altro momento controverso, ovvero quella che viene definita la “Martha scene”.

Mentre lo faceva, Snyder ha offerto la sua percezione della scena, stabilendo che andava oltre le loro madri e il fatto che condividessero lo stesso nome. Snyder ha fatto luce sui temi e le metafore più profonde che hanno portato al cambiamento nel cuore di Bruce Wayne. Il più importante di questi riferimenti visivi è stata la graduale distruzione della maschera di Batman, che serviva a rivelare l’uomo che si trova al di sotto. Come tale, l’evocazione del nome Martha ha giocato sull’umanità ri-esposta di Bruce.

I commenti di Snyder sulla scena sono stati successivamente condivisi su Twitter da UberKryptonian e possono essere verificati nello spazio sottostante:

Batman's mask is being removed, revealing his true nature. His face is not hidden anymore. This is his true intent. He wants to kill Superman. #BvS4Years #BvSWatch

Bruce is trying to justify his actions with how he views the world. The way he forces it to.

"He's basically turned into the murderer of his parents. He's allowing them to kill Martha. He's blinded by his hatred. He's become the thing he hates." #BvS4Years #BvSWatch pic.twitter.com/MUOI4plvb3

— Walt (@UberKryptonian) March 29, 2020