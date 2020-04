Zack Snyder voleva dirigere un film Rating R su Wolverine un decennio prima di Logan

Nel 2007, Zack Snyder, uscendo dalla regia di 300, voleva fare film di supereroi vietato ai minori, suggerendo Wolverine come uno in cui aveva un interesse particolare, un decennio prima che Logan lo facesse. Da allora, Snyder è diventato un regista piuttosto polarizzante, dando inizio al DCEU dirigendo Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, anche se non è riuscito a finire la sua versione di quest’ultimo.

Fino a poco tempo fa, fare un film di supereroi classificato come vietato era visto come una grande scommessa. Blade è stato classificato come R e ha gettato le basi per X-Men e Spider-Man, film che sono diventati grandi successi nei primi anni 2000, ma non un enorme successo finanziario. Il film di Snyder coi super-eroi, Watchmen, è stato classificato come vietato, ma non è stato un grande successo finanziario.

Questo approccio non ha grandemente ripagato fino al Deadpool del 2016, che ha mostrato come un film di supereroi con un rating R possa essere un grande successo, e Logan seguirà l’anno successivo.

In un’intervista del 2007, Zack Snyder ha parlato di come voleva fare film sui supereroi vietato ai minori, con particolare attenzione verso Wolverine. In particolare, ha detto all’intervistatore: “Sarebbe bello, un film di supereroi classificato come R, è fantastico, non mi interessa di cosa si tratti. Wolverine sarebbe figo se fosse classificato R“. A quanto pare Snyder ha avuto l’opportunità di dirigere X-Men Le Origini: Wolverine, o almeno è stato preso in considerazione, come poco dopo ha aggiunto:

“Ho letto la sceneggiatura, era bella non c’è stato modo. Mi hanno chiesto a questo proposito ma ho detto non lo so. Sarebbe stata una cosa che, se non avessi voluto fare Watchmen, forse sarei stato interessato.”

Dal suono delle cose, non vi era alcuna possibilità che questo film sarebbe stato realizzato, ma sarebbe stato affascinante se fosse successo.

Il film di Wolverine che Snyder ha menzionato si è rivelato essere X-Men Le Origini: Wolverine, che si è dimostrato un disastro a quasi tutti i livelli. La sceneggiatura originale, scritta dallo showrunner di Game of Thrones, David Benioff, doveva essere classificata come R, ma è stata modificata in un PG-13 per evitare di limitare il potenziale al botteghino.

Questo avrebbe potuto cambiare drasticamente il corso della carriera di Snyder. Con l’eccezione del suo primo lungometraggio, il remake di Dawn of the Dead e dell’imminente Army of the Dead, Snyder ha lavorato esclusivamente con la Warner, principalmente sulle proprietà dei fumetti DC. Mentre nulla gli avrebbe impedito di andare a lavorare con la Fox su una proprietà della Marvel così presto nella sua carriera, ciò avrebbe probabilmente messo la sua carriera su un percorso diverso.

Dato il suo stile, l’avremmo sicuramente visto dirigere qualche film degli X-Men, e ciò quindi avrebbe spinto il DCEU in una direzione molto diversa, dal momento che gran parte di esso, soprattutto nei primi tempi, era basato sullo stile e sugli interessi particolari di Snyder. Avere qualcun altro in quel ruolo all’inizio avrebbe cambiato notevolmente quell’universo, ma come con Wolverine, non è sicuro sarebbe stato un cambiamento positivo.

Fonte

