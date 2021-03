Zack Snyder’s Justice League: il regista espone i piani futuri per i cattivi del film

La Zack Snyder’s Justice League è pronta a dare ai fan della DC Comics uno sguardo a un mondo dettagliatamente realizzato in maniera massiccia per il grande schermo, che con tutta probabilità non continuerà.

Basandosi sulle storie stabilite in Man of Steel e Batman v Superman, questo nuovo film corale, come Snyder originariamente lo immaginava, introduce uno dei cattivi dei fumetti più iconici di tutti i tempi, Darkseid. Con Darkseid arrivano Steppenwolf e DeSaad, ognuno dei quali mostra segni di una lunga storia alle spalle in questo DCEU, per non parlare della scena aggiuntiva che Snyder ha girato per questa versione, che porta anche il Joker nel film.

Snyder ha parlato con ComicBook delle profondità con cui ha sviluppato questi cattivi per questo film, che in alcuni casi mostra chiari piani per dei capitolo successivi.

“Il nostro piano è sempre stato il grande arco narrativo, la grande battaglia, il grosso problema era Darkseid, lui sta arrivando e non accetta un no come risposta”, dice Snyder. “Quindi, letteralmente, manda suo zio, Steppenwolf, sulla Terra. Ci sono stati alcuni problemi familiari su Apokolips, non lo sappiamo, alcune cose sono andate storte ma è tutto fuori film, e per Steppenwolf è una storia di redenzione. Sta solo cercando di sistemare le cose e trova qualcosa sulla terra che, potrebbe ristabilire il suo nome.”

Gran parte dei piani di Snyder per un secondo e terzo film della Justice League possono essere visti in una mostra a Dallas, in Texas, dove vengono svelati gran parte dei piani che il regista aveva per la storia futura.

Ovviamente però, sappiamo che la Zack Snyder’s Justice League no basterà ai fan, infatti hanno già fatto partire una nuova campagna con l’hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Chissà se funzionerà.

