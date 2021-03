Zack Snyder’s Justice League: Jared Leto elogia il regista e parla del ritorno nei panni del Joker

Jared Leto ritorna nel suo ruolo del Joker in un contesto nuovo di zecca nella Zack Snyder’s Justice League.

Leto è tornato a filmare nuove scene per il taglio del film di Snyder, assumendo un aspetto completamente nuovo. Il Joker appare insieme al Batman di Ben Affleck e il Deathstroke di Joe Manganiello nella visione del “Knightmare” del futuro, dove Superman aiuta Darkseid a controllare la Terra. Chiaramente, l’apocalisse crea strani compagni di letto.

Leto ha recentemente parlato con Entertainment Tonight di diversi progetti nella sua carriera attualmente, tra cui il mantenere segreto circa il suo ritorno nei panni del Joker e lavorare con Zack Snyder in Justice League.

“E’ un segreto che ho dovuto mantenere per così tanto tempo, è divertente persino parlarne”, dice Leto. “[Snyder] conosce quel mondo come nessun altro… ha così tanto a cuore il personaggio. Si preoccupa così tanto dei fan. Ero felice di far parte del suo viaggio, di raccontare quella storia e raccontarla nel modo in cui lui ha sempre sognato. Ed è stato divertente immergermi di nuovo nel personaggio.”