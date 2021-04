Zack Snyder’s Justice League: Wayne T. Carr parla della sua scena tagliata come Lanterna Verde

Anche con un director’s cut di quattro ore, alcuni elementi della Justice League di Zack Snyder non sono riusciti a trovare spazio nel montaggio finale – non perché ci sia un complotto con a capo la Warner, ma semplicemente perché alle volte succede che qualcosa rimanga sul pavimento della sala di montaggio.

La squadra di supereroi di Snyder mancava in particolare di un membro chiave, Lanterna Verde. Attraverso interviste e concept art, Zack Snyder ha da allora confermato che l’iterazione di John Stewart era pronta per apparire nel film, ma alla fine è stata tagliata.

Snyder ha recentemente rivelato che un attore è stato scelto e ha girato scene per il ruolo, ma non è sicuro che quelle scene vedranno mai la luce del giorno. In un’intervista con LightCast (via TD), l’interprete di Lanterna Verde, Wayne T. Carr, ha parlato del suo ruolo nel DCEU che è stato escluso dalla Justice League di Zack Snyder. Mentre Carr è andato alla cieca la prima volta, sapeva fin dall’agosto del 2020 che non sarebbe apparso nel film.

“[Zack] ha detto: ‘Lo gireremo, vedremo cosa dice lo studio’. È un po’ folle perché l’abbiamo girato in quelli che chiamerò ‘Driveway Studios’. Mi ha chiamato dopo averlo mostrato a tutti, penso che fosse la seconda volta perché l’avevano visto in alcune parti. Era tipo: ‘Non mi lasciano fare questa cosa’.”.

Indipendentemente dal fatto che la sua parte è stata tagliata, Wayne ha sottolineato quanto fosse felice di vedere la Snyder Cut finalmente realizzata, specialmente riguardo al Cyborg di Ray Fisher.

“È stato fantastico. L’ho guardato molte volte, e così tante emozioni hanno attraversato il mio corpo. Per prima cosa, ero semplicemente entusiasta per il mio amico Ray [Fisher]. Ero a mille per lui, amico. Era completamente diverso, ed ho reagito del tipo: ‘Ecco! Eccolo! Tutti possono vedere il mio ragazzo in questo momento’. Mi ha fatto davvero, davvero emozionare.”

