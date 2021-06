Zatanna: Emerald Fennell sta cercando di sviluppare un film “grande, spaventoso e oscuro”

Lo scrittore di Zatanna, Emerald Fennell, sta cercando di lanciare un incantesimo sull’universo DC con un film “grande e spaventoso” e “abbastanza oscuro”.

A marzo, DC Films e Bad Robot hanno contattato la regista e sceneggiatrice di Promising Young Woman e showrunner della seconda stagione di Killing Eve per scrivere la sceneggiatura del film che si è rivelato essere in fase di sviluppo alla fine del 2018. Ora Fennell, fresco di una vittoria all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, rivela i trucchi che tirerà fuori dal suo cappello per un grande film di supereroi con protagonista la maga.

“Ci sono molte cose su di lei che sembravano davvero, davvero interessanti”, ha detto Fennell a Empire Magazine. “E sarà un’opportunità per creare qualcosa di veramente oscuro. E questo mi ha attratto, fare qualcosa di grande e spaventoso. Adoro quella roba.”

Passando da opere come Killing Eve della televisione e il suo thriller commedia nera Promising Young Woman al mondo della DC, Fennell ha detto:

“La scala di [questi film] è così enorme ed elettrizzante. Ad esempio, perché non vorresti scrivere qualcosa del genere quando puoi scrivere sequenze e combattimenti enormi, massicci e folli? Normalmente sei tipo, come posso mostrarlo nel modo più piccolo ed economico [ride]? Avere la completa libertà di lasciare davvero che la tua immaginazione si scateni è un tale gioia”.

