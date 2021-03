Zatanna: Warner assegna a Emerald Fennell il compito di sviluppare un film

Emerald Fennell, la regista nominata all’Oscar di “Promising Young Woman”, sta assumendo la direzione di un diverso tipo di vigilante. È stata scelta per scrivere Zatanna, un adattamento per il grande schermo dell’eroina della DC Comics.

Il prossimo capitolo quindi del DC Extended Universe sarà la prima apparizione cinematografica di Zatanna. Il personaggio è noto per il suo coinvolgimento con la Justice League, anche se non è mai apparso in un film DC. Serinda Swan ha già interpretato Zatanna nelle stagioni dello show della CW “Smallville”, ma per quanto riguarda il film non è stata segnalata ancora nessun’attrice.

Zatanna, creata da Gardner Fox e Murphy Anderson, è una maga e considerata uno degli stregoni più potenti dell’universo DC. Le sue capacità magiche sono genetiche, poiché anche suo padre Giovanni Zatara era un alchimista.

Dopo Wonder Woman e il suo sequel Wonder Woman 1984, il film di Zatanna segnerà l’arrivo della seconda eroina DC ad essere la protagonista di un cinecomic DC, anche se ovviamente bisogna prendere in considerazione pure la star di “The Young and the Restless”, Sasha Calle, che interpreterà Supergirl nel film solista di Flash.

Fonte

