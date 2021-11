Zazie Beetz è pronta a tornare nei panni di Domino per “Deadpool 3… e Deadpool 19”

Zazie Beetz è pronta a tornare nei panni di Domino per “Deadpool 3… e Deadpool 19”. Il superpotere mutante di Domino è la fortuna, e se questa fortuna regge, la vedremo lavorare di nuovo con il mercenario chiacchierone nel 2023 (o giù di lì).

Niente è ancora ufficiale, ma Beetz sta promuovendo il suo nuovo film Netflix di genere western, The Harder They Fall, che è ora disponibile per lo streaming. Parlando con ComicBook, è emerso naturalmente il tema dei film tratti dai fumetti e Beetz è sembrata irremovibile come l’adamantio di Wolverine sul fatto che tornerà nei panni di Domino.

“Mi piacerebbe rivisitare Domino. Mi piacerebbe fare un Deadpool 3, 4, 5, 7, 19. Forse vorrei anche la mia storia d’origine. Sono onorata di essere stato in grado di ritrarla sullo schermo e di aver giocato coi suoi panni. La amo e quindi sarei più che felice di rivederla davanti alla telecamera. E penso che succederà. Se la Disney non lo farà, allora farò in modo che accada.”

Se la Disney non riuscisse a mettere insieme qualcosa sul fronte Deadpool, sembra che Beetz sia pronta a prendere le redini nelle sue mani. E per quanto ci piacerebbe vederla interagire di nuovo con Deadpool e Cable, una storia sulle origini del personaggio con Beetz nel ruolo da protagonista sarebbe altrettanto eccitante.

Beetz ovviamente non potrebbe rivelare alcuna potenziale notizia sul franchise di Deadpool se ci fosse qualcosa dietro le quinte, ma ispira fiducia sapere che qualcosa accadrà comunque, che la Disney voglia o meno.

