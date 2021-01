Zendaya reagisce alla menzione di Alfred Molina scatenato le speculazioni sulla sua partecipazione a Spider-Man 3e

La star di Spider-Man 3, Zendaya, ha elogiato l’interprete di Doctor Octopus, Alfred Molina, durante un’intervista con Carey Mulligan.

Dopo che i rapporti sono emersi online nel dicembre dello scorso anno, lasciavano intendere che Alfred Molina avrebbe ripreso il ruolo di Doctor Octopus in Spider-Man 3, secondo alcuni la notizia è stata apparentemente confermata da Zendaya in una recente intervista nell’ambito della serie Variety’s Actors on Actors.

La star di Spider-Man 3 stava parlando con Carey Mulligan di Promising Young Woman quando è intervenuta brevemente come parte della conversazione tra i due. Durante l’intervista con Variety, Carey Mulligan ha toccato l’argomento “lavorare con” citando Alfred Molina, Connie Britton e Molly Shannon, così Zendaya ha sorriso aggiungendo “è così gentile, a proposito”. Non è ben chiara la cosa, se si riferisse a Molina o a Britton, ma alcune speculazioni lasciano intendere si riferisse all’attore.

Il dottor Octopus di Alfred Molina non è l'unico cattivo che pare tornerà, dato che anche la star di The Amazing Spider-Man 2, Jamie Foxx, sembra tornare nel suo ruolo di Electro in Spider-Man 3.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Zendaya talking about Alfred Molina via #ActorsOnActors. Molina was recently confirmed for #Spiderman3, reprising his role as "Doc Ock". pic.twitter.com/UVn4xRqCjh — Spider-Man 3 Updates (@spideyupdated) January 28, 2021

