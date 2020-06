Zoë Kravitz ha condiviso la sua opinione sul prequel incentrato sull’imperatrice Furiosa

L’attrice di Mad Max: Fury Road, Zoë Kravitz, ha condiviso la sua opinione sull’imperatrice Furiosa in fase di rifusione per il prossimo prequel del franchise.

Mad Max: Fury Road è stato rilasciato nel 2015 ed è stato ben accolto da fan e critici, vincendo anche sei Oscar agli Academy Awards del 2016. Il regista della trilogia originale George Miller è tornato ancora una volta a dirigere il film con Tom Hardy nel ruolo del personaggio titolare, Charlize Theron nel ruolo di Furiosa e Nicholas Hoult nel ruolo di Nux. Kravitz ha interpretato un personaggio secondario nel film chiamato Toast the Knowing.

Con il successo del film, Miller ha annunciato rapidamente che voleva realizzare altri sequel di Mad Max. Mad Max 5 è stato in sviluppo negli ultimi anni, ma solo pochi mesi fa è stato confermato che il film sarebbe stato un prequel incentrato su Furiosa. Nonostante la Theron avesse precedentemente mostrato interesse per lo spin-off, quest’anno è stato anche rivelato che l’attrice non sarebbe tornata al ruolo e sarebbe stata rifusa con una star più giovane. Questo è stato preoccupante per i fan che si sono goduti la performance della Theron in Mad Max: Fury Road, e ora la sua co-star ha espresso la sua opinione sulla situazione.

Quando è stata intervistata sul podcast di Happy Sad Confused, Kravitz ha brevemente detto:

“Se ricordo bene, parlava sempre di voler fare un prequel Furiosa. Non sapevo che l’avrebbero rifusa. Senti, se ho imparato qualcosa dall’essere in Fury Road, è stare zitta e fidarmi di George Miller. Chiudo la bocca e lascerò lavorare il maestro perché non so cos’altro posso dire a quell’uomo.”

Anche se è stato confermato che è in arrivo un prequel su Furiosa, praticamente non si sa quasi nulla dello spin-off. Si dice che sia Jodie Comer che Anya Taylor-Joy siano in lizza per interpretare la giovane Furiosa, ma non ci sono ancora annunci di casting ufficiali. Anche se la Theron non sarà nel film, Hardy potrebbe fare la sua comparsa, a seconda di quando si svolge il film.

Tom Hardy ha un contratto per tre sequel di Mad Max, quindi mentre il prequel di Furiosa potrebbe essere uno di questi film, potrebbe anche tornare per altri sequel se Warner Bros. avesse scelto di espandere la serie.

