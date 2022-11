Zoe Saldana ha parlato delle sue lotte intraprese mentre lavorava ad alcuni dei più grandi franchise del cinema

Zoe Saldaña, star di saghe come Avatar e Guardiani della Galassia, ha parlato delle sue lotte mentre lavorava ad alcuni dei più grandi franchise del cinema.

Saldaña ha iniziato nei primi anni, recitando in film come Center Stage, Crossroads e Drumline. Attraverso il duro lavoro e l’innegabile abilità come attrice, è diventata famosa, fino a recitare in enormi franchise come Star Trek e il MCU, consolidandosi come un nome familiare.

Mentre parlava con Women’s Wear Daily, Saldaña ha parlato del suo tempo lavorando a diversi franchise di alto profilo. L’attrice ha espresso gratitudine per le opportunità, ma ha spiegato rapidamente che si è sentita intrappolata dal suo lavoro, bloccata in enormi franchise che permettevano poca crescita come attrice. Inoltre, ha elaborato le lotte che le donne (soprattutto quelle sopra i 40 anni) affrontano nel settore.

“Sento che negli ultimi 10 anni della mia vita sono stata bloccata. Mi sono sentita bloccata a fare questi franchise. Sono molto grata per le opportunità che mi hanno fornito, dalla collaborazione con registi fantastici, all’incontro con membri del cast che considero amici e l’interpretare un ruolo che i fan, specialmente i bambini, adorano. Ma significava anche che mi sentivo artisticamente bloccata nel mio mestiere, di non essere in grado di espandermi, crescere o mettermi alla prova interpretando generi diversi e ruoli diversi. Quindi questo è qualcosa che volevo dire da molto tempo. E anche lottare con questa pressione che la società esercita sulle donne, che la tua giovinezza se ne va non appena hai figli e raggiungi i 40 anni. Ma oggi, ora che ho 44 anni, ho potuto avere queste opportunità, ho preso il controllo del mio invecchiamento e ho preso il controllo della mia voce e di come mi considero una donna. E sono così felice di poter collaborare con registi, produttori e persone in questo settore che vogliono valorizzare le donne, che vogliono che le donne siano senza età e che non feticizzino la giovinezza.”

Il mperiodo della Saldaña nei grandi franchise risale al 2003, quando è apparsa come Anamaria in Pirati dei Caraibi. Tuttavia, è apparsa solo nel primo film. Nel 2009, ha recitato nel reboot di Star Trek di JJ Abrams nei panni di Uhura e in Avatar di James Cameron. Star Trek ha generato due sequel, Star Trek Into Darkness del 2013 e Star Trek Beyond del 2016, e in entrambi l’attrice è comparsa.

Avatar è poi diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi ed è finalmente pronto per il rilascio di un sequel, Avatar: La via dell’acqua, questo dicembre. Il franchise di Avatar ha in programma anche altri tre sequel, uno dei quali già completamente girato e in post-produzione.

Molti spettatori probabilmente conoscono Saldaña dal film Guardiani della Galassia di James Gunn del 2014, in cui interpretava la figlia di Thanos, Gamora. È tornata per il sequel, Guardiani della Galassia Vol. 2, nel 2017, e sarà di nuovo in scena in Guardiani della Galassia Vol. 3 in uscita il prossimo anno. Il suo tempo con i Guardiani è cresciuto ulteriormente quando hanno incontrato i più potenti eroi della Terra in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che sono stati film di enorme successo, ma ovviamente non è tutto qua.

Al di là dei grandi franchise, Saldaña si è costruita una carriera fatta di ecletticità, lavorando nel dramma, nella commedia e persino diventando una star d’azione a pieno titolo. Ha recitato in commedie come Death at a Funeral (2010) e Missing Link, ha mostrato le sue doti drammatiche in Out of the Furnace, Infinitely Polar Bear e I Kill Giants. E mentre i fan di Avatar e del MCU sanno che Saldaña può farcela quando si tratta di azione, ha recitato anche in altri film del genere, come The Losers, Colombiana e The Adam Project. Quindi, mentre Saldaña ha più che lasciato il segno a Hollywood con franchise ad alto budget, ha un’ampia varietà di progetti nella sua filmografia, qualcosa che questi ultimi commenti indicano che dovrebbe continuare negli anni a venire.

