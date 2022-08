Zoe Saldaña rende omaggio alla Uhura che l’ha preceduta in Star Trek Nichelle Nichols

Lunedì, Saldaña si è unita alla schiera di celebrità in lutto per la perdita di Nichols, quando ha pubblicato una galleria di foto su Instagram che celebravano la vita e il lavoro della defunta attrice.

“Sono rattristata nell’apprendere della morte di Nichelle Nichols”, scrive Saldaña. “Abbiamo perso una vera star, un’artista unica che è sempre stata in anticipo sui tempi. È un’icona, un’attivista e, soprattutto, una donna straordinaria, che ha tracciato una strada che ha mostrato a tanti come vedere le donne di colore in un modo diverso. La sua lotta per l’uguaglianza era incrollabile.”

Nichols ha interpretato il tenente Nyota Uhura nella serie originale di Star Trek negli anni ’60 e ha aperto la strada come una delle prime donne di colore a svolgere un ruolo importante in televisione in prima serata. E’ stata anche protagonista del primo bacio interrazziale alla televisione americana, quando il suo personaggio ha avuto un momento intimo con il capitano James T. Kirk, interpretato da William Shatner. Saldaña ha seguito le orme di Nichols quando ha assunto il ruolo nel film di riavvio di JJ Abrams nel 2009.

Nella didascalia, Saldaña definisce l’incontro con Nichols un “momento molto speciale” nella sua vita e continua a sottolineare come Nichols abbia contribuito ad alleviare la sua ansia per l’interpretazione del personaggio che ha avuto origine da Nichols.

“Sapevo di avere grandi scarpe da riempire quando sono stata scelta per interpretare Uhura”, osserva, “e Nichelle mi ha fatto sentire al sicuro, mi ha detto di interpretarla con tutta la fiducia del mondo. La mia speranza è che continueremo a mantenere viva la sua memoria celebrando il suo straordinario lavoro e diffondendo il messaggio di pace e uguaglianza tra tutte le persone. Ha vissuto una vita lunga e ricca, di impatto, e non solo ha prosperato, ma ha aiutato così tante altre persone.”

Qui sotto potete vedere il post di Saldana:

