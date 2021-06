Zoey’s Extraordinary Playlist: Jane Levy mette le cose in chiaro dopo la cancellazione della serie

Jane Levy sta mettendo le cose in chiaro, circa i suoi sentimenti nei confronti della NBC e dell’inaspettata cancellazione di Zoey’s Extraordinary Playlist.

Usando Twitter per chiarire le cose, l’attrice ha detto che non stava cercando di “spazzare via” la rete quando ha detto che la cancellazione era “la mossa sbagliata”.

I commenti originali di Levy sono stati fatti in un’intervista con Vanity Fair, una delle prime da quando ha appreso che Zoey’s Extraordinary Playlist non sarebbe continuata su nessuna piattaforma NBC. Durante l’intervista, Levy ha notato di essere stata toccata dagli sforzi dei fan che speravano di salvare lo show, prima di ammettere che secondo lei la NBC non avrebbe dovuto rinunciare allo show.

“Mi dispiace, ma devo dire questo: guardo la nuova formazione della NBC, ed è tipo: ‘Ok, potremmo guardare un sacco di spettacoli sul crimine e sulle armi’. Il nostro spettacolo parla di amore”, ha detto Levy. “È un vero peccato toglierlo… mi sembra che sia la mossa sbagliata.”

Quando quel particolare sound byte ha iniziato a fare il giro di Internet, Levy ha chiarito i suoi sentimenti su Twitter.

“Wow, internet! Il mio commento sul fatto che la NBC abbia fatto una mossa sbagliata, è stata una parentesi e se mi avete davvero ascoltato, è stato detto con un sospiro e non con collera”, ha scritto Levy. “Anche la mia migliore amica è in uno spettacolo incredibile che a volte include armi e crimini. Ok, navigherò lungo un fiume per 4 giorni, ciao.”

Ovviamente, la migliore amica a cui si riferisce è Mae Whitman, che recita in “Good Girls” della NBC (che, al momento della stesura di questo documento, sta ancora aspettando il veto sul suo destino). Le due attrici hanno mantenuto un’amicizia fuori dallo schermo per circa un decennio ormai.

Levy ha poi aggiunto che per “fluttuare lungo un fiume per 4 giorni” intendeva letteralmente galleggiare lungo un fiume, poiché l’attrice è diretta in vacanza.

Dopo la sua cancellazione, Zoey’s Extraordinary Playlist è stato acquistato su altre reti, sperando di tornare con una terza stagione in una nuova casa. Detto questo, Levy ha anche notato che se un salvataggio non arriverà, è comunque più che soddisfatta del lavoro che lei e i suoi co-protagonisti hanno svolto.

