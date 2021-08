Zoey’s Extraordinary Playlist: The Roku Channel vicino ad un accordo per un film conclusivo della serie

Zoey’s Extraordinary Playlist, dopo la cancellazione, sta tornando per un bis.

La NBC ha cancellato senza tante cerimonie il dramma musicale all’inizio di questa estate, ma i produttori stanno cercando un accordo con un servizio di streaming, The Roku Channel, che vedrebbe Zoey, interpretata da Jane Levy, tornare per un film TV per le vacanze. A seconda del successo di quel film, gli spettatori potrebbero vedere anche altri nuovi episodi.

TVLine riporta che Roku è “vicino a un accordo per un film conclusivo di due ore”, che permetterebbe a Zoey’s Extraordinary Playlist di dare una conclusione alla sua storia. Se tutto andrà bene nelle valutazioni, questo potrebbe portare a un ordine aggiuntivo di episodi, ma i fan dovrebbero probabilmente moderare le loro aspettative per non essere delusi di nuovo.

Per lo meno, il film consentirebbe allo showrunner Austin Winsberg di risolvere la trama di Zoey e darle il giusto saluto. La seconda stagione di Zoey’s Extraordinary Playlist si è conclusa con un cliffhanger a maggio, con il collega di Zoey, Max (Skylar Astin), che ha manifestato la capacità di ascoltare la sua canzone del cuore.

E’ sicuramente stato frustrante per le persone che hanno investito 25 ore della loro vita in questo spettacolo, vederlo cancellato il mese successivo, con significativi thread della trama lasciati in sospeso.

