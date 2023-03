Zorro: Bryan Cogman è stato assunto come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della nuova serie

Bryan Cogman (Il Trono di Spade) è stato assunto come sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo del progetto della serie Zorro di Disney Branded Television, interpretato e prodotto da Wilmer Valderrama.

Vi ho rivelato che la serie era in fase di sviluppo alla fine del 2021.

La serie Disney+ segue il privilegiato caballero Diego De La Vega che torna nella sua città natale di El Pueblo de Los Angeles dopo una tragedia familiare. Lì scopre la cultura della corruzione e dell’ingiustizia che lo porterà ad assumere il ruolo del vigilante mascherato Zorro, il primo vero supereroe d’America.

Lo studio descrive Zorro come un’audace rivisitazione della serie classica della Disney per un pubblico moderno; un’avventura epica radicata nella storia ricca e diversificata della California, piena di umorismo, intrighi sinistri, intrecci romantici ed azione spericolata.

Insieme a Valderrama e Cogman, Gary Marsh e John Gertz sono i produttori esecutivi.

Cogman ha trascorso 10 anni nelle otto stagioni della serie di successo della HBO Game of Thrones, terminando la sua corsa come co-produttore esecutivo e scrivendo 11 episodi. Per il suo lavoro in GoT, Cogman ha ricevuto quattro Emmy Awards, un Hugo Award, un Producer’s Guild of America Award e 7 nomination al Writer’s Guild Award.

È stato produttore consulente della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere di Amazon Prime e ha scritto la sceneggiatura dell’imminente remake della Disney de La spada nella roccia.

